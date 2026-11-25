Lan toả yêu thương qua những mái ấm an cư
Chiều 25/11, các hoạt động trao kinh phí hỗ trợ xây dựng và bàn giao nhà ở cho hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn đã diễn ra tại phường An Xuyên và xã Long Điền, góp phần thiết thực thực hiện công tác an sinh xã hội tại các địa phương.
* Tại phường An Xuyên, thực hiện chương trình “Sống yêu thương”, Câu lạc bộ (CLB) Nữ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức thăm hỏi và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình bà Đỗ Bích Vân (Khóm 17).
Tham dự có Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Thuý; Chủ nhiệm CLB Nữ doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thị Mỹ Diệp.
Gia đình bà Đỗ Bích Vân thuộc diện khó khăn, không có đất sản xuất, thu nhập bấp bênh từ công việc làm thuê của người chồng trong khi phải nuôi 4 con nhỏ (bé lớn 12 tuổi, bé nhỏ nhất 3 tuổi). Căn nhà lá hiện tại của gia đình đã xiêu vẹo, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa gió.
Qua sự kết nối của Hội LHPN phường An Xuyên, CLB Nữ doanh nghiệp tỉnh đã vận động hội viên và các nhà hảo tâm đóng góp 60 triệu đồng, trao cho Hội LHPN phường tiếp nhận để phối hợp triển khai xây dựng nhà mới cho gia đình bà Vân.
Xúc động trước sự quan tâm của các đơn vị, bà Đỗ Bích Vân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi ước mơ có một mái ấm kiên cố, không còn cảnh dột nát mỗi khi mưa gió của gia đình sắp thành hiện thực.
Chủ nhiệm CLB Nữ doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thị Mỹ Diệp cho biết: Đây là căn nhà thứ 61 được CLB hỗ trợ xây dựng kể từ khi thành lập đến nay. Thông qua chương trình “Sống yêu thương”, tập thể nữ doanh nhân mong muốn tiếp thêm động lực để các gia đình yếu thế vươn lên trong cuộc sống.
* Cùng ngày, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Long Điền tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn, gồm hộ bà Trần Thị Dung (ấp Rạch Rắn) và hộ ông Trang Việt Khang (ấp Cây Giang).
Cả hai căn nhà đều được xây dựng kiên cố, đảm bảo điều kiện sinh hoạt ổn định. Kinh phí xây dựng mỗi căn được hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau thông qua Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh.
Việc bàn giao 2 căn nhà này giúp xã Long Điền hoàn thành 100% chỉ tiêu bàn giao 26/26 căn nhà Đại đoàn kết trong năm 2026./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/lan-toa-yeu-thuong-qua-nhung-mai-am-an-cu-a134699.html