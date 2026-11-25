* Tại phường An Xuyên, thực hiện chương trình “Sống yêu thương”, Câu lạc bộ (CLB) Nữ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức thăm hỏi và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình bà Đỗ Bích Vân (Khóm 17).

Tham dự có Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Thuý; Chủ nhiệm CLB Nữ doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thị Mỹ Diệp.

Chủ nhiệm CLB Nữ doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thị Mỹ Diệp (bên phải) trao 60 triệu đồng cho đại diện Hội LHPN phường An Xuyên để xây dựng nhà ở cho gia đình bà Đỗ Bích Vân.

Gia đình bà Đỗ Bích Vân thuộc diện khó khăn, không có đất sản xuất, thu nhập bấp bênh từ công việc làm thuê của người chồng trong khi phải nuôi 4 con nhỏ (bé lớn 12 tuổi, bé nhỏ nhất 3 tuổi). Căn nhà lá hiện tại của gia đình đã xiêu vẹo, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa gió.

Qua sự kết nối của Hội LHPN phường An Xuyên, CLB Nữ doanh nghiệp tỉnh đã vận động hội viên và các nhà hảo tâm đóng góp 60 triệu đồng, trao cho Hội LHPN phường tiếp nhận để phối hợp triển khai xây dựng nhà mới cho gia đình bà Vân.

Chủ nhiệm CLB Nữ doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thị Mỹ Diệp phát biểu gợi mở hướng kết nối hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm giúp gia đình bà Đỗ Bích Vân cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.

Xúc động trước sự quan tâm của các đơn vị, bà Đỗ Bích Vân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi ước mơ có một mái ấm kiên cố, không còn cảnh dột nát mỗi khi mưa gió của gia đình sắp thành hiện thực.

Dịp này, Cơ sở Thúy Lực (thành viên CLB Nữ doanh nghiệp tỉnh) trao tặng gia đình phần quà gồm gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Chủ nhiệm CLB Nữ doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thị Mỹ Diệp cho biết: Đây là căn nhà thứ 61 được CLB hỗ trợ xây dựng kể từ khi thành lập đến nay. Thông qua chương trình “Sống yêu thương”, tập thể nữ doanh nhân mong muốn tiếp thêm động lực để các gia đình yếu thế vươn lên trong cuộc sống.

* Cùng ngày, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Long Điền tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn, gồm hộ bà Trần Thị Dung (ấp Rạch Rắn) và hộ ông Trang Việt Khang (ấp Cây Giang).

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Long Điền Kiều Thị Ni trao quyết định bàn giao nhà cho ông Trang Việt Khang (ấp Cây Giang).

Bà Kiều Thị Ni trao quyết định bàn giao nhà và tặng quà chúc mừng gia đình bà Trần Thị Dung (ấp Rạch Rắn).

Cả hai căn nhà đều được xây dựng kiên cố, đảm bảo điều kiện sinh hoạt ổn định. Kinh phí xây dựng mỗi căn được hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau thông qua Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh.

Căn nhà mới khang trang của ông Trang Việt Khang (ấp Cây Giang, xã Long Điền)

Việc bàn giao 2 căn nhà này giúp xã Long Điền hoàn thành 100% chỉ tiêu bàn giao 26/26 căn nhà Đại đoàn kết trong năm 2026./.