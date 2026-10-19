Lan tỏa yêu thương qua những chiếc áo dài

Với mong muốn sẻ chia và lan tỏa yêu thương, chương trình "Áo dài trao tay - Tôn vinh sắc Việt" do Chi hội Doanh nhân nữ khu vực nam Khánh Hòa triển khai đã mang những tà áo dài đến gần hơn với nhiều chị em. Từ những bộ áo dài được trao tặng, chương trình không chỉ mang đến niềm vui cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa vẻ đẹp của trang phục truyền thống.

Khi áo dài trở thành nhịp cầu yêu thương

Những ngày tháng 10, tại địa điểm tiếp nhận áo dài của Chi hội Doanh nhân nữ khu vực nam Khánh Hòa, các thành viên tất bật với công việc tiếp nhận, kiểm tra và phân loại trang phục. Từng bộ áo dài được sắp xếp theo kiểu dáng, màu sắc, kích cỡ để thuận tiện cho chị em lựa chọn. Để chuẩn bị nguồn áo dài, từ khoảng 2 tháng trước ngày trao tặng, các thành viên chi hội đã chủ động vận động hội viên, doanh nghiệp, nữ cán bộ, công nhân viên, giáo viên và những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay đóng góp. Phần lớn là những bộ áo dài từng được sử dụng khi đi làm, biểu diễn văn nghệ hoặc tham gia các sự kiện. Dù không còn được chủ nhân sử dụng thường xuyên, những bộ áo dài ấy vẫn tiếp tục có cơ hội phát huy giá trị khi được trao đến những người đang cần.

Những bộ áo dài được sắp xếp theo kiểu dáng, màu sắc, tạo thuận lợi cho chị em lựa chọn.

Từng công tác trong ngành Giáo dục hơn 20 năm, chị Nguyễn Thị Nguyệt (phường Phan Rang) có khá nhiều áo dài phục vụ công việc. Khi biết đến chương trình, chị nghĩ đây là dịp để những bộ trang phục ít sử dụng tiếp tục được trao đến người cần, đồng thời giúp những phụ nữ chưa có điều kiện sắm sửa áo dài có thêm lựa chọn. “Tôi nghĩ những bộ áo của mình có thể giúp ích cho người khác. Đây là hoạt động thiết thực, vừa tránh lãng phí vừa mang lại niềm vui cho những chị em có nhu cầu”, chị Nguyệt chia sẻ.

Thành viên Chi hội Doanh nhân nữ khu vực nam Khánh Hòa tiếp nhận, phân loại áo dài gửi tặng chương trình.

Đồng hành với chương trình trong 3 năm qua, chị Cao Thị Diệu Nữ, thành viên Chi hội Doanh nhân nữ khu vực nam Khánh Hòa nhận thấy hoạt động mang lại niềm vui thiết thực cho nhiều phụ nữ. Qua những lần tiếp xúc, chị hiểu rằng không phải ai cũng có điều kiện sắm cho mình một bộ áo dài để mặc trong những dịp quan trọng của gia đình hay các hoạt động tại địa phương. Vì vậy, việc được tự tay lựa chọn một bộ áo dài phù hợp không chỉ giúp chị em tiết kiệm chi phí mà còn mang lại niềm vui, sự tự tin khi khoác lên mình trang phục truyền thống. “Bản thân tôi cũng mong muốn có một chiếc áo dài đẹp để mặc trong những dịp quan trọng. Từ suy nghĩ đó, tôi càng thấu hiểu mong muốn của những chị em chưa có điều kiện sở hữu áo dài. Có những người đến lựa áo với niềm vui khi tìm được bộ phù hợp, bởi trước đây họ chưa từng có cơ hội có riêng cho mình một chiếc áo dài. Tôi hy vọng chương trình không chỉ hỗ trợ chị em về vật chất mà còn mang đến những trải nghiệm đẹp, giúp mọi người tự tin hơn trong những dịp đáng nhớ”, chị Nữ chia sẻ.

Gìn giữ giá trị truyền thống

Chị Hoàng Chuyên - Chi hội phó Chi hội Doanh nhân nữ khu vực nam Khánh Hòa cho biết, chương trình “Áo dài trao tay - Tôn vinh sắc Việt” do Chi hội Doanh nhân nữ khu vực nam Khánh Hòa triển khai từ năm 2023. Ý tưởng thực hiện chương trình bắt nguồn từ thực tế nhiều phụ nữ may áo dài để mặc trong những dịp đặc biệt, nhưng sau đó ít có cơ hội sử dụng lại. Trong khi đó, vẫn có những chị em mong muốn có một bộ áo dài để mặc khi dự tiệc cưới, tham gia các sự kiện hoặc hoạt động tại địa phương nhưng chưa có điều kiện sắm sửa. Từ đó, chị nghĩ đến việc kết nối, vận động mọi người trao tặng những bộ áo dài không còn sử dụng thường xuyên, giúp trang phục tiếp tục phát huy giá trị và đến được với người cần.

Phụ nữ lựa chọn áo dài tại chương trình “Áo dài trao tay - Tôn vinh sắc Việt”.

Sau 3 năm triển khai, chương trình đã trao tặng hơn 400 bộ áo dài đến phụ nữ. Theo chị Chuyên, niềm vui của những người thực hiện không chỉ nằm ở số lượng áo dài trao đi mà còn ở những khoảnh khắc chị em vui vẻ lựa chọn, mặc thử và tìm được bộ áo phù hợp. Có người tìm áo dài để dự tiệc cưới của người thân, có người mong muốn mặc trang phục truyền thống trong những dịp đặc biệt mà trước đây chưa có điều kiện thực hiện. Những hình ảnh ấy càng tiếp thêm động lực để chi hội duy trì và mở rộng hoạt động vào nhiều dịp trong năm, không chỉ trong các ngày lễ dành cho phụ nữ mà còn tại những sự kiện văn hóa ở địa phương.

Mỗi tà áo dài được trao đi không chỉ mang đến niềm vui, sự tự tin cho người nhận mà còn gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia giữa những người phụ nữ. Từ những việc làm giản dị ấy, chương trình góp phần khơi dậy niềm tự hào về văn hóa dân tộc, để tà áo dài tiếp tục hiện diện trong những khoảnh khắc ý nghĩa của mỗi người phụ nữ và được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ. “Tôi mong chương trình sẽ tiếp tục được duy trì và lan tỏa rộng rãi hơn. Mỗi bộ áo dài được trao đi không chỉ là sự sẻ chia về vật chất mà còn mang đến niềm vui, sự tự tin cho người nhận. Qua đó, chúng tôi cũng mong muốn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam, để tà áo dài tiếp tục hiện diện trong đời sống và các hoạt động cộng đồng”, chị Chuyên chia sẻ.