Lãnh đạo Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Sơn động viên, chia sẻ với gia đình cháu Nguyễn Thị Phương tại thôn Hùng Tiến, xã Kim Sơn.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã đến thăm gia đình cháu Nguyễn Thị Phương tại thôn Hùng Tiến, xã Kim Sơn; cháu Bùi Nguyễn Bảo Linh tại tổ dân phố Chi Phong và cháu Lê Vũ Phương Nhi tại tổ dân phố Ninh Giang, phường Tây Hoa Lư.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Sơn (phường Hoa Lư) thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho cháu Lê Vũ Phương Nhi, tại tổ dân phố Ninh Giang, phường Tây Hoa Lư.

Tại các gia đình, đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Sơn đã thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho các em. Thông qua sự kết nối của Hội LHPN tỉnh, ông Hoàng Văn Sựng, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Sơn nhận đỡ đầu 3 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng cho đến khi các em học hết trung học phổ thông. Dịp này, mỗi em được trao trực tiếp kinh phí hỗ trợ của cả một năm, tương đương 6 triệu đồng/em, với tổng số tiền 18 triệu đồng. Sự đồng hành lâu dài của doanh nghiệp không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn về vật chất mà còn tạo điểm tựa tinh thần, tiếp thêm động lực để các em yên tâm học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Sơn (phường Hoa Lư) tặng quà cháu Nguyễn Thị Phương tại thôn Hùng Tiến, xã Kim Sơn.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm của cộng đồng đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Việc kết nối các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia nhận đỡ đầu không chỉ góp phần hỗ trợ về vật chất mà còn mang đến sự động viên, chăm sóc về tinh thần, giúp các em có thêm điểm tựa trên hành trình trưởng thành.

Thông qua hoạt động, Hội LHPN tỉnh Ninh Bình tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối trong huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho phụ nữ và trẻ em yếu thế; đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng, chung tay tạo dựng môi trường sống an toàn, yêu thương để trẻ mồ côi có thêm niềm tin, động lực học tập và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.