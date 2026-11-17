Hưởng ứng Chương trình “Đoàn viên, hội viên lực lượng Công an nhân dân đồng hành hỗ trợ người yếu thế giai đoạn 2026–2030”, triển khai phong trào thi đua Ba Nhất với phương châm “Gần dân nhất” và hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, được sự đồng ý của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, ngày 15/11/2026, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Cùng em đến trường – Tri ân thầy cô” tại điểm trường Co Sung, bản Cóc, xã Mộc Sơn, tỉnh Sơn La.

Rộn ràng ngày đông vùng biên viễn

Chương trình nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm xã hội của đoàn viên, hội viên lực lượng Công an nhân dân. Hoạt động đồng thời thể hiện sự quan tâm đối với trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và đội ngũ giáo viên đang công tác tại những địa bàn còn nhiều thiếu thốn.

Trao gửi những tấm lòng

Tại chương trình, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ trao tặng nhà trường và học sinh 100 chăn ấm, 50 tấm thảm ngủ, 60 bộ quần áo ấm cùng nhiều phần quà, nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt, học tập. Những món quà thiết thực góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, giúp các em có thêm hơi ấm trong mùa đông vùng cao và thêm động lực đến trường.

Hoạt động cũng là dịp tri ân các thầy, cô giáo đang ngày ngày bám trường, bám lớp, vượt qua khó khăn để gieo chữ nơi vùng cao. Sự quan tâm, động viên của đoàn công tác thể hiện tình cảm, sự trân trọng đối với những đóng góp thầm lặng của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp trồng người.

Nghĩa tình của cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô

Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ đã gặp gỡ, thăm hỏi, động viên học sinh, giáo viên và người dân địa phương. Những nụ cười, ánh mắt hồn nhiên của các em khi đón nhận quà là nguồn động viên để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng.

Thông qua hoạt động, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ trong vận động, kết nối nguồn lực và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội hướng về địa bàn khó khăn, đối tượng cần được quan tâm, hỗ trợ. Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân.

Thời gian tới, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - CATP Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, đồng hành cùng người yếu thế; góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn và xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô trong lòng Nhân dân.