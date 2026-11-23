Mô hình “Tủ bánh tình thương” được duy trì suốt 2 năm tại tổ dân phố Nại Hưng 3. Ảnh: THANH XUÂN

Những phần quà nhỏ, nghĩa tình lớn

Đều đặn vào ngày mùng 1 âm lịch hằng tháng, tại tổ dân phố Nại Hưng 3, phường An Hải, những ổ bánh mì được chuẩn bị và trao tận tay người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn. Duy trì suốt 2 năm qua, mô hình “Tủ bánh tình thương” trở thành địa chỉ sẻ chia quen thuộc đối với nhiều người dân trên địa bàn.

Ông Huỳnh Bá Hoàng, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Nại Hưng 3 cho biết, mô hình hình thành từ sự vận động, đóng góp của các mạnh thường quân và sự chung tay của người dân địa phương. Mỗi tháng, từ 150 đến 200 ổ bánh mì được trao đến người lao động nghèo, người có thu nhập bấp bênh.

Theo ông Huỳnh Bá Hoàng, với người lao động thu nhập thấp, một ổ bánh mì vào đầu tháng tuy giản dị nhưng là sự động viên, tiếp thêm niềm vui và động lực trong cuộc sống.

Điều đáng quý của mô hình không chỉ nằm ở những ổ bánh mì được trao đi mà còn ở sự đồng hành, hưởng ứng của các nhà hảo tâm; người hỗ trợ kinh phí, người chung tay chuẩn bị, phân phát, cùng hướng đến mục tiêu giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Nhờ duy trì đều đặn, mô hình ngày càng lan tỏa, khuyến khích tinh thần sẻ chia trong cộng đồng dân cư.

Hỗ trợ sinh kế và giúp đỡ người cao tuổi

Tại xã Khâm Đức, nhằm giúp phụ nữ thoát nghèo, mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức chương trình trao con giống và ra mắt mô hình “Nuôi heo đen sinh sản”.

Đây là hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trao con giống và ra mắt mô hình “Nuôi heo đen sinh sản” tại xã Khâm Đức. Ảnh: ĐVCC

Mô hình có 5 hộ gia đình tại hai thôn Lao Đu và Lao Mưng tham gia, trong đó có hộ cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Các hộ được bình chọn công khai, dân chủ, bảo đảm đúng đối tượng và điều kiện thụ hưởng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất.

Bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cho biết, trước khi bàn giao con giống, Hội tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật chăn nuôi, đồng thời hướng dẫn các hộ nâng cao năng lực quản lý, vận hành tổ nhóm. 20 con heo đen nái sinh sản được kiểm tra kỹ về chất lượng, trọng lượng và sức khỏe, bảo đảm khỏe mạnh, không dị tật, đạt trọng lượng từ 10 - 12 kg/con trở lên.

Thông qua mô hình, các hộ dân có điều kiện chuyển dần từ chăn thả rông sang chăn nuôi chuồng trại tập trung, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, từng bước phát triển đàn vật nuôi và nâng cao thu nhập.

Mô hình cũng tạo cơ hội để các hộ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong chăn nuôi, hướng đến xây dựng sinh kế ổn định và góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Trong khi đó, tại xã Tiên Phước, mô hình “Chăn ấm trao tay - Mái nhà che chở” do Hội Người cao tuổi xã triển khai đang mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ trao tặng vật dụng thiết yếu, mô hình còn hướng đến sửa chữa nhà ở, cải thiện điều kiện sinh hoạt, giúp người cao tuổi neo đơn có thêm điểm tựa trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Ba, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tiên Phước cho biết, thông qua mô hình, Hội đã trao kinh phí 10 triệu đồng cho thôn Tiên Kỳ nhằm hỗ trợ công tác chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, Hội khởi công nâng cấp, sửa chữa nhà ở cho 3 hội viên neo đơn gồm: bà Dương Thị Cận (thôn Tiên Phú Tây), bà Nguyễn Thị Ủng (thôn Tiên Mỹ) và bà Huỳnh Thị Kim Anh (thôn Tả Lâm).

Đây đều là những trường hợp tuổi cao, hoàn cảnh thiếu thốn, không có điều kiện tự sửa chữa nhà cửa. Sự hỗ trợ từ mô hình không chỉ giúp các cụ cải thiện nơi ăn ở, bảo đảm an toàn trong sinh hoạt mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp vơi bớt nhọc nhằn khi tuổi già, sức yếu.

Bà Huỳnh Thị Kim Anh (thôn Tả Lâm) xúc động: “Sự chia sẻ này không chỉ giúp tôi có nơi ở khang trang, an toàn hơn, nhất là trong mùa mưa bão, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn khi tuổi đã cao”.

Cùng với hỗ trợ nhà ở, Hội Người cao tuổi xã Tiên Phước còn trao tặng chăn ấm, áo ấm cho 100 hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện mô hình gần 100 triệu đồng, huy động từ nguồn xã hội hóa.

Theo ông Nguyễn Ba, điều đáng quý là mô hình đã kết nối được sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm, cùng hướng đến những hội viên thực sự cần giúp đỡ, qua đó lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư.

Chăm lo người cao tuổi không chỉ dừng lại ở những dịp thăm hỏi, tặng quà mà cần thực hiện bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với nhu cầu từng hoàn cảnh.

Với người cao tuổi neo đơn, một mái nhà được sửa chữa kịp thời giúp họ an tâm hơn trong những ngày mưa bão; với những hội viên còn khó khăn, chiếc chăn ấm, áo ấm là sự động viên thiết thực". Ông Phạm Quý, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố

Ông Phạm Quý, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố cho biết, công tác chăm sóc người cao tuổi, nhất là những trường hợp khó khăn, neo đơn, luôn được các cấp hội quan tâm.

Hội Người cao tuổi xã Tiên Phước khởi công sửa chữa nhà ở cho hộ khó nghèo. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh nguồn lực của tổ chức Hội, việc vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm cùng tham gia có ý nghĩa quan trọng, góp phần mở rộng đối tượng được chăm lo, giúp hội viên cải thiện điều kiện sống và có thêm động lực vươn lên.