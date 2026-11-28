Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Y Tý, đoàn công tác trao tặng trang thiết bị học tập cho giáo viên, học sinh nhà trường; trao 50 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 52 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Đoàn công tác trao tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Y Tý, tỉnh Lào Cai.

Đoàn công tác trao tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Y Tý.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Y Tý.

Bên cạnh hoạt động trao quà, đoàn công tác tổ chức tuyên truyền về Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026, góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em.

Đoàn cũng tuyên truyền về chiến dịch “Không một mình”, nhằm trang bị cho học sinh kỹ năng phòng, chống xâm hại trực tuyến, lừa đảo và thao túng tâm lý đối với trẻ em, thanh thiếu niên trên không gian mạng. Chương trình còn tổ chức giao lưu văn nghệ, tăng cường sự gắn kết giữa CBCS Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và Trung tâm Dữ liệu quốc gia với thầy cô giáo, học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Y Tý cùng đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị chuẩn bị các phần quà phục vụ Gian hàng 0 đồng dành tặng người dân xã Y Tý.

Cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị tại Chợ phiên 0 đồng và Gian hàng 0 đồng phục vụ người dân xã Y Tý.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Phụ nữ - Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và Trung tâm Dữ liệu quốc gia phối hợp với Công an xã Y Tý cùng các đơn vị đồng hành tổ chức Gian hàng 0 đồng, phục vụ miễn phí người dân địa phương với các nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu. Đoàn công tác cũng trao tặng lịch CAND năm 2027 đến bà con xã Y Tý. Tổng kinh phí trao tặng quà là 225 triệu đồng.

Những phần quà không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện tình cảm, sự sẻ chia và động viên của CBCS Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Qua đó, tiếp thêm nghị lực để học sinh vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập; giúp các gia đình có thêm niềm tin, động lực vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn công tác tặng lịch CAND cho người dân tại Gian hàng 0 đồng.

Đây là hoạt động thiết thực, tiếp nối chuỗi chương trình an sinh xã hội, chung sức vì cộng đồng của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và Trung tâm Dữ liệu quốc gia; đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và tinh thần trách nhiệm của hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên hai đơn vị trong thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.