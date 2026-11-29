Với tinh thần tương thân tương ái, chương trình tập trung hỗ trợ cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng cao và chăm sóc sức khỏe nhân dân địa phương.

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Tuyên Quang) phối hợp với xã Pờ Ly Ngài, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện đa khoa Hà Giang và Câu lạc bộ Nhân đạo SALA tổ chức chương trình thiện nguyện, hỗ trợ giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại xã Pờ Ly Ngài.

Tại Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pờ Ly Ngài, đoàn công tác đã bàn giao mái che nhà ăn, trao tặng phòng máy tính gồm 30 máy, 25 suất Học bổng Ngô Văn Toàn và 500 cặp sách, balo Ladoda cho học sinh.

Bên cạnh đó, đoàn trao tặng 150 suất thuốc bổ do Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity và Tokyo Pharma tài trợ, gửi tới nhân dân địa phương. Tổng giá trị các hạng mục cơ sở vật chất, phòng máy tính và học bổng hơn 400 triệu đồng.

Chương trình là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm và sẻ chia của lực lượng Công an, ngành y tế, chính quyền địa phương cùng các tổ chức nhân đạo đối với đồng bào vùng cao. Qua đó, góp phần thắt chặt mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị, lan tỏa những giá trị nhân văn, tiếp thêm động lực để thầy và trò nhà trường vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.