Đại diện các đơn vị tặng quà cho các cháu học sinh Trường Mầm non Mường Hung, xã Mường Hung. Ảnh: Quàng Hùng

Các đơn vị đã trao hơn 450 suất quà thiết thực cho học sinh mầm non. Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để các em vượt qua những khó khăn do điều kiện địa lý, thời tiết, vững bước trên con đường đến trường.

Đặc biệt, chương trình tập trung hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện không gian vui chơi ngoài trời tại 3 điểm trường mầm non. Tại điểm trường Mầm non Mường Hung (xã Mường Hung), đoàn công tác trao tặng bộ đồ chơi ngoài trời, tạo điều kiện để các cháu vui chơi, vận động, góp phần phát triển thể chất và tư duy.

Tại Trường Mầm non Phiêng Pằn (xã Phiêng Pằn), nhằm khắc phục tình trạng thiếu sân chơi có mái che, đoàn công tác hỗ trợ lắp đặt mái che bằng tôn kiên cố, trải thảm cỏ nhân tạo tại khu vực sân chơi; đồng thời bổ sung thú nhún và nhiều đồ chơi ngoài trời. Nhà trường còn được trao tặng một tivi 75 inch phục vụ công tác giảng dạy, góp phần tăng tính trực quan, sinh động cho các tiết học.

Tại Trường Mầm non Hoa Hồng (xã Yên Sơn), chương trình hỗ trợ đồ chơi ngoài trời và lắp đặt mái che bằng tôn kiên cố cho khu vui chơi, tạo không gian an toàn, thoáng mát, giúp các cháu có điều kiện vui chơi thuận lợi hơn trong mọi điều kiện thời tiết.

Tổng kinh phí thực hiện chuỗi hoạt động gần 500 triệu đồng.

Hoạt động phối hợp giữa Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy không chỉ góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo sự nghiệp giáo dục vùng biên, cải thiện điều kiện nuôi dạy trẻ mà còn thắt chặt tình đoàn kết quân - dân. Những sân chơi được đầu tư khang trang cùng những phần quà ý nghĩa sẽ tiếp thêm niềm vui, động lực để trẻ em vùng biên giới Sơn La nuôi dưỡng ước mơ, vươn lên trong học tập, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.