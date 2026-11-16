Lan tỏa ý thức, trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ rừng

Chi nhánh khu vực VI, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cùng xã Mường Giôn tuyên truyền công tác bảo vệ rừng tại cơ sở.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh hiện đang thực hiện chi trả cho hơn 39.000 chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ, cộng đồng dân cư và các tổ chức, với tổng diện tích rừng đủ điều kiện chi trả trên 546.000 ha, với kinh phí hằng năm hơn 237 tỷ đồng. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng góp phần cải thiện thu nhập, tạo động lực để người dân gắn bó với rừng, nâng cao trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Ông Lê Mạnh Thắng, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, cho biết: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng có ý nghĩa thiết thực trong phòng ngừa tình trạng phá rừng làm nương, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép và nguy cơ cháy rừng. Khi người dân hiểu rõ diện tích rừng được giao quản lý, quyền lợi và nghĩa vụ của mình, họ sẽ chủ động hơn trong tuần tra, bảo vệ rừng, phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn vi phạm ngay từ cơ sở.

Chương trình “Đồng hành cùng học sinh đến trường” tại Trường Tiểu học Tô Hiệu, phường Tô Hiệu.

Để chính sách đi vào cuộc sống, Quỹ đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp. Tập trung vào trách nhiệm của chủ rừng, quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Tại bản Chiềng Ơn, xã Quỳnh Nhai, công tác tuyên truyền được duy trì thông qua các cuộc họp chi bộ, họp bản và hoạt động của ban quản lý bản. Ông Lò Văn Quỳnh, Trưởng bản Chiềng Ơn, thông tin: Nhờ thường xuyên tuyên truyền, vận động, người dân ngày càng nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ rừng. Nhiều năm qua, hơn 1.570 ha rừng do bản quản lý không để xảy ra cháy rừng và khai thác lâm sản trái phép. Trung bình mỗi năm, bản nhận được hơn 900 triệu đồng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. Người dân cũng hiểu rõ hơn vai trò của rừng đối với môi trường, nguồn nước và đời sống, từ đó tích cực tham gia giữ rừng.

Cùng với tập trung tuyên truyền đến các chủ rừng và cộng đồng dân cư, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh còn chú trọng đưa kiến thức bảo vệ rừng vào trường học. Nổi bật, giữa tháng 10 vừa qua Quỹ phối hợp với Trường Tiểu học Tô Hiệu, phường Tô Hiệu tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng học sinh đến trường”. Tại chương trình, các em học sinh được tìm hiểu về vai trò của rừng, ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường thông qua các video tuyên truyền và hoạt động giao lưu trả lời câu hỏi. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những việc làm thiết thực, phù hợp với lứa tuổi học sinh, như: Không xả rác bừa bãi, tiết kiệm nước, điện, chăm sóc cây xanh và giữ gìn vệ sinh trường lớp. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, hình thành ý thức trách nhiệm của học sinh trong bảo vệ rừng và môi trường sống.

Học sinh Trường Tiểu học Tô Hiệu hào hứng tham gia chương trình.

Hào hứng tham gia chương trình, em Quàng Minh Đức, học sinh Trường Tiểu học Tô Hiệu, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La, chia sẻ: Em cảm thấy rất vui và bổ ích. Qua chương trình em đã biết thêm cách bảo vệ rừng và làm những việc có ích để bảo vệ rừng, em cũng sẽ tuyên truyền những kiến thức đã học đến gia đình và người thân để giữ rừng, giữ môi trường sống thật tốt.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã phối hợp tổ chức 6 chương trình “Đồng hành cùng học sinh đến trường”, thu hút hơn 5.000 lượt cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia. Chương trình góp phần đưa nội dung bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường đến gần hơn với học sinh thông qua hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động. Từ những hành động nhỏ mỗi ngày, các em được khuyến khích trở thành những “chiến binh xanh”, tích cực lan tỏa ý thức sống xanh trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Bảo vệ rừng bền vững cần bắt đầu từ sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi người. Khi người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm, cộng đồng chủ động gìn giữ diện tích rừng được giao và thế hệ trẻ được bồi đắp tình yêu thiên nhiên, công tác bảo vệ rừng sẽ trở thành trách nhiệm chung của toàn xã hội, góp phần giữ gìn màu xanh và phát triển bền vững tài nguyên rừng Sơn La.