Lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn tới sinh viên

Tham dự chương trình có: Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội, PGS.TS Huỳnh Đăng Chính; Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, TS. Nguyễn Xuân An Việt; Phó Tổng Biên tập Báo Công lý, Nhà báo Võ Tuấn Anh - Phó Trưởng ban thường trực cuộc thi; Phó Tổng biên tập Báo Công lý, Nhà báo Tô Thị Lan Phương - Trưởng Ban giám khảo; Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 4 – Thành phố Hà Nội Đỗ Thị Thuý Hạnh; Chuyên gia tội phạm học, thành viên Hiệp hội an ninh mạng Quốc gia, Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu, cùng đại diện Vụ Vận tải và ATGT, Bộ Xây dựng; đại diện Tòa án nhân dân tối cao... Cùng đông đảo sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Quang cảnh chương trình. Ảnh: An Nhiên

Đưa pháp luật đến gần sinh viên thông qua “Phiên tòa giả định”

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11), chương trình là hoạt động thiết thực nhằm đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống, đặc biệt là thế hệ trẻ; đồng thời cụ thể hóa Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 giữa Báo Công lý và Đại học Bách khoa Hà Nội.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: An Nhiên

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua thực tiễn xét xử là một trong những phương thức quan trọng để chuyển tải các quy định pháp luật đến người dân. Thông qua những vụ án, tình huống vi phạm điển hình và quá trình xét xử, người tham gia có điều kiện nhận diện hành vi vi phạm, hiểu rõ hậu quả và trách nhiệm pháp lý, từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật.

Phó Tổng biên tập Báo Công Lý Võ Tuấn Anh phát biểu. Ảnh: An Nhiên

Phát biểu tổng kết cuộc thi, Nhà báo Võ Tuấn Anh - Phó Tổng biên tập Báo Công Lý, Đại diện Ban Tổ chức, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức cuộc thi, cho biết: Những năm qua, với trách nhiệm của cơ quan ngôn luận Tòa án nhân dân tối cao, Báo Công lý không ngừng đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng những sân chơi trí tuệ, đưa kiến thức lịch sử và pháp luật đến gần hơn với công chúng.

Đặc biệt, trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, Báo Công lý đã kiên trì đồng hành cùng các cơ quan chức năng, cơ sở giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: An Nhiên

Về kết quả cuộc thi, Phó Tổng biên tập Báo Công Lý Võ Tuấn Anh cho biết: Chuỗi 4 cuộc thi trực tuyến về trật tự, an toàn giao thông đã thu hút 265.558 bài dự thi, tương ứng 375.000 người dùng hoạt động và hơn 6,4 triệu lượt tương tác trên hệ thống.

Tại chương trình, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai dưới hình thức trực quan, tương tác, kết hợp trình chiếu video tình huống giao thông, trả lời câu hỏi tìm hiểu pháp luật và trao đổi trực tiếp giữa sinh viên với các Thẩm phán, chuyên gia pháp lý và đại diện lực lượng Cảnh sát giao thông.

Điểm nhấn của chương trình là phần trình chiếu clip “Phiên tòa giả định”, tái hiện quá trình xét xử sơ thẩm một vụ án hình sự liên quan đến hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, gây hậu quả nghiêm trọng. Thông qua diễn biến phiên tòa, sinh viên được tiếp cận trực quan với trình tự tố tụng, tìm hiểu các quy định pháp luật về điều kiện điều khiển phương tiện, trách nhiệm của người giao xe và hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và khả năng phòng ngừa những rủi ro pháp lý trong đời sống.

Bên cạnh đó, sinh viên được trực tiếp tham gia phân tích các tình huống giao thông, lựa chọn phương án xử lý và trao đổi với các chuyên gia để làm rõ hành vi vi phạm, trách nhiệm pháp lý cũng như những biện pháp phòng ngừa. Qua đó, chương trình giúp sinh viên củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng nhận diện rủi ro và ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Chuyên gia tội phạm học, Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu trao đổi với các bạn sinh viên để củng cố kiến thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Ảnh: An Nhiên

Với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho sinh viên”, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2026" được phát động ngày 11/9/2026, diễn ra từ ngày 5/10 đến 12 giờ ngày 15/10/2026.

Cuộc thi gồm 4 học phần, kết hợp kiểm tra kiến thức pháp luật, phân tích tình huống và vận dụng vào thực tiễn. Trong đó, học phần D - Sáng kiến, giải pháp, chiếm 30/100 điểm, là điểm mới đáng chú ý, tạo điều kiện để sinh viên đề xuất những ý tưởng, giải pháp có tính khả thi nhằm góp phần bảo đảm an toàn giao thông trong môi trường học đường.

Nếu như các cuộc thi trực tuyến năm 2025 được triển khai trên phạm vi toàn quốc thì năm 2026, Ban Tổ chức lựa chọn Đại học Bách khoa Hà Nội làm địa bàn trọng tâm, chú trọng chiều sâu và khả năng vận dụng kiến thức pháp luật vào thực tế.

Chương trình thu hút đông đảo sự tham gia của sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: An Nhiên

Đánh giá về ý nghĩa của cuộc thi, PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho rằng bên cạnh việc trang bị kiến thức chuyên môn, giáo dục đại học còn có trách nhiệm bồi dưỡng ý thức công dân và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Đối với sinh viên, hiểu biết pháp luật giao thông cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể, trước hết là tự giác chấp hành quy định, bảo đảm an toàn cho bản thân và người xung quanh. Đặc biệt, với thế mạnh về khoa học, công nghệ, sinh viên Bách khoa có thể vận dụng kiến thức chuyên ngành để đề xuất những sáng kiến, giải pháp thiết thực góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn.

Đại diện Ban Tổ chức, Phó Tổng Biên tập Báo Công lý Võ Tuấn Anh - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức cuộc thi, cho biết việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số đã tạo điều kiện để sinh viên chủ động tìm hiểu pháp luật, phân tích các tình huống thực tế và đề xuất sáng kiến. Công nghệ số, trong đó có trí tuệ nhân tạo, cũng được ứng dụng để hỗ trợ công tác quản lý, tổng hợp, rà soát dữ liệu, phục vụ quá trình chấm thi và xét giải. Theo ông, giá trị của cuộc thi không chỉ được đo bằng số lượng thí sinh hay những giải thưởng được trao, mà quan trọng hơn là kiến thức pháp luật sinh viên tiếp thu được, những sáng kiến có thể áp dụng vào thực tiễn và sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của mỗi em.

Trên cơ sở kết quả đánh giá nghiêm túc, khách quan của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 16 thí sinh xuất sắc để vinh danh.

+ Một số hình ảnh tại chương trình:

Chương trình nghệ thuật chào mừng do các bạn sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội thể hiện. Ảnh: An Nhiên

Nhà báo Võ Tuấn Anh - Phó Tổng biên tập Báo Công Lý và PGS.TS Huỳnh Đăng Chính - Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội trao giải cho thí sinh đạt giải Nhất cuộc thi. Ảnh: An Nhiên

Trên cơ sở kết quả đánh giá nghiêm túc, khách quan của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 16 thí sinh xuất sắc để vinh danh. Ảnh: An Nhiên