Lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật, vun đắp tình đoàn kết Việt Nam - Lào

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng dự hội nghị. Ảnh: Quàng Hùng

Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Lê Văn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Anuphap Vongnokeo đồng chủ trì, với sự tham dự của gần 300 đại biểu đến từ các cơ quan, ban, ngành Trung ương, các địa phương có chung đường biên giới và đại diện các trưởng bản tiêu biểu sinh sống tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe, trao đổi ý kiến về 5 chủ đề trọng tâm, gồm: Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới; vai trò của công tác tuyên truyền và tầm quan trọng của già làng, trưởng bản trong tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về biên giới; công tác quốc tịch, hộ khẩu của người dân vùng biên giới; tình hình công tác biên giới và quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới; quy định về xuất nhập cảnh, hoạt động thương mại, trao đổi hàng hóa qua biên giới và những vấn đề cần lưu ý đối với cư dân biên giới.

Tại hội nghị, đại diện Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã trình bày các tham luận về quy chế xuất nhập cảnh, mua bán, trao đổi hàng hóa; công tác quản lý xây dựng công trình trong khu vực biên giới; mô hình kết nghĩa cụm dân cư và phát huy vai trò của trưởng bản. Các tham luận do Đại tá Phan Hữu Tiếp, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng; Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và Thượng tá Võ Xuân Lâm, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trình bày.

Các tham luận làm rõ những yêu cầu pháp lý và thực tiễn trong quản lý hoạt động qua lại biên giới, bảo đảm việc đi lại, giao thương của cư dân đúng quy định; quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng công trình trong khu vực biên giới, không làm ảnh hưởng đến đường biên, mốc quốc giới và lợi ích của hai nước. Đồng thời, các nội dung cũng nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, lực lượng chức năng và cộng đồng dân cư hai bên biên giới.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại hội nghị. Ảnh: Quàng Hùng

Các đại biểu khẳng định, xây dựng khu vực biên giới ổn định, phát triển đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, địa phương và sự tham gia chủ động của người dân. Việc chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, duy trì trao đổi thông tin, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và phát huy hiệu quả mô hình kết nghĩa cụm dân cư sẽ góp phần củng cố niềm tin, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai bên biên giới.

Qua đó, góp phần gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, vun đắp tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc.

Hội nghị nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về biên giới của hai nước Việt Nam - Lào, giúp cán bộ, lực lượng chuyên trách và các trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới nắm vững, nhận thức sâu sắc, đúng đắn các quy định liên quan. Qua đó, nâng cao trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh, trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực biên giới.

Hội nghị cũng góp phần khẳng định đường lối nhất quán của hai Đảng, hai Nhà nước trong việc củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, vì sự phát triển bền vững của hai nước.