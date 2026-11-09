Lan toả ý thức thượng tôn pháp luật từ sân trường

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên tập trung phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường; phân tích nguyên nhân, biểu hiện và hệ luỵ của hành vi bạo lực trong môi trường giáo dục. Qua đó, giúp học sinh nhận diện các hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cô lập, đe dọa, hành hung bạn bè và bạo lực trên mạng xã hội; đồng thời nâng cao ý thức ứng xử văn minh, tôn trọng sự khác biệt, kiểm soát cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn tích cực.

Báo cáo viên phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường, giúp học sinh nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật.

Đối với chuyên đề phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng, học sinh được thông tin về các phương thức, thủ đoạn phổ biến như giả danh cơ quan chức năng, giáo viên, người thân để dụ dỗ cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực, tài khoản ngân hàng hoặc tham gia các hoạt động trực tuyến có dấu hiệu lừa đảo. Qua các tình huống thực tế, báo cáo viên hướng dẫn học sinh nhận diện nguy cơ, bảo vệ thông tin cá nhân và thận trọng trước những đường dẫn, nội dung không rõ nguồn gốc.

Dịp này, Phòng An ninh chính trị nội bộ trao tặng hơn 500 quạt cầm tay in thông điệp tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

Những chiếc quạt cầm tay in thông điệp tuyên truyền pháp luật được trao tặng cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Hoạt động “đố vui có thưởng” với các câu hỏi về phòng, chống bạo lực học đường và nhận diện thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng cũng thu hút đông đảo học sinh tham gia, tạo không khí giao lưu sôi nổi, giúp các em củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng xử lý tình huống.

Hoạt động “đố vui có thưởng” với các câu hỏi về nội dung tuyên truyền thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Thông qua hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, hoạt động góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng cho các em ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường./.