Lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật trong học sinh Phú Quốc

Ban Tổ chức trao 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 21/10, tại Trường THPT Phú Quốc (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), Cục Cảnh sát hình sự, Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) phối hợp với Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Công an tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình tuyên truyền phòng, chống vi phạm pháp luật trong trường học năm 2026.

Tham dự chương trình có Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an); Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang; ông Huỳnh Văn Hoá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang; cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Phan Mạnh Trường nhấn mạnh, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm. Tuy nhiên, tình trạng xâm hại trẻ em, bạo lực học đường và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học sinh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý và sự phát triển của các em.

Bạo lực học đường không chỉ là hành vi đánh nhau, gây thương tích mà còn bao gồm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, đe dọa, bắt nạt, cô lập bạn bè hoặc phát tán thông tin, hình ảnh nhằm làm tổn thương người khác trên không gian mạng.

Việc sử dụng mạng xã hội, trò chơi trực tuyến và các nền tảng Internet thiếu an toàn cũng khiến học sinh đối mặt với nguy cơ bị dụ dỗ, lừa đảo, quấy rối, đe dọa và xâm hại.

Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), phát biểu tại chương trình.

Theo Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, nhiều vụ việc bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ trong học tập, sinh hoạt nhưng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng do học sinh thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết bất đồng và ứng xử phù hợp.

Vì vậy, công tác phòng ngừa cần được thực hiện thường xuyên, với sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, lực lượng Công an và các cơ quan liên quan; trong đó, chú trọng phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn nguy cơ phát sinh vi phạm.

Tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, mua bán người và lừa đảo trên mạng cho các em học sinh.

Để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, Thiếu tướng Phan Mạnh Trường đề nghị tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của học sinh, giáo viên, phụ huynh trong phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và các hành vi vi phạm pháp luật.

Gia đình cần quan tâm, lắng nghe, kịp thời nắm bắt tâm tư, khó khăn của con em; nhà trường chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng giao tiếp, kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn và sử dụng mạng xã hội an toàn. Lực lượng Công an tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục tăng cường hướng dẫn kỹ năng nhận diện, phòng tránh nguy cơ, tiếp nhận thông tin và xử lý vụ việc theo quy định.

Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự và ông Huỳnh Văn Hoá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, trao quà cho các em học sinh.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang và Đại tá Nguyễn Chí Nguyện, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, trao quà cho các em học sinh.

Đối với học sinh, mỗi em cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tôn trọng sự khác biệt, không tham gia hoặc cổ súy hành vi bạo lực, không chia sẻ nội dung xúc phạm người khác trên mạng xã hội. Khi bị đe dọa, bắt nạt hoặc phát hiện hành vi vi phạm, các em cần chủ động thông báo cho cha mẹ, thầy cô và người có trách nhiệm để được hỗ trợ kịp thời.

Các em học sinh nhận quà tại chương trình.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động góp phần động viên các em tiếp tục nỗ lực trong học tập, rèn luyện, vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.