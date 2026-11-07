Lan toả ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ

Đoàn kiểm tra liên ngành do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh dẫn đầu vừa tiến hành kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2026 tại Bộ Quốc phòng.

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng Nguyễn Việt Dũng, năm 2026, trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ đã hoàn thành ban hành 15 văn bản quy định chi tiết 6 luật có hiệu lực từ ngày 1/5 và 1/7/2026, bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được chú trọng. Bộ Quốc phòng đã ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quân đội năm 2026, tiếp tục triển khai Đề án 1371; hướng dẫn toàn quân học tập 5 chuyên đề pháp luật trọng tâm, phát hành 21.000 bản tin pháp luật và 24.700 cuốn tài liệu tuyên truyền.

Trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản, Bộ Quốc phòng đã tổ chức tổng rà soát 2.402 văn bản theo Nghị quyết số 2092; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ 139 văn bản và ban hành mới 5 văn bản. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã ban hành 3 thông tư, bãi bỏ 73 văn bản và bãi bỏ một phần 1 văn bản không còn phù hợp.

Ở lĩnh vực an toàn thực phẩm, năm 2025, Bộ Quốc phòng tổ chức 164 đoàn kiểm tra tại 164 đơn vị, không phát hiện cơ sở vi phạm; đồng thời thực hiện 433 đợt giám sát, lấy 23.059 mẫu thực phẩm, phát hiện 285 mẫu không đạt yêu cầu và đề nghị xử lý theo quy định.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá, việc tổ chức thi hành pháp luật trong hai lĩnh vực trọng tâm là chính sách đối với Quân đội, hậu phương quân đội và an toàn thực phẩm đã được Bộ Quốc phòng triển khai tương đối đầy đủ, đạt những kết quả cụ thể.

Thứ trưởng đề nghị Bộ Quốc phòng bổ sung, làm rõ hơn kết quả thực tế, nhất là những tác động trực tiếp của chính sách đối với người dân. Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cần nhấn mạnh hơn vai trò của cán bộ, chiến sĩ trong việc lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật, góp phần tác động tích cực đến nhận thức, hành vi của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xác định rõ lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, trách nhiệm chủ trì của Bộ, kịp thời phát hiện và xử lý những quy định chồng chéo, mâu thuẫn. Công tác tổ chức thi hành pháp luật phải gắn với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của từng Bộ, ngành. Cơ quan pháp chế Bộ Quốc phòng cần xác định rõ những lĩnh vực thuộc trách nhiệm chủ trì của Bộ, từ đó chủ động rà soát, phát hiện và đề xuất giải pháp xử lý các vướng mắc, bảo đảm hệ thống pháp luật không có sự chồng chéo, mâu thuẫn.

Đối với những nội dung có tính chất triển khai tại địa phương, cần phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương, gắn trách nhiệm của các chủ thể này với quá trình tổ chức thực hiện, trong đó có lực lượng dân quân tự vệ, bảo đảm việc triển khai thống nhất, hiệu quả.

Bộ Quốc phòng cần quan tâm kiện toàn tổ chức pháp chế một cách toàn diện, đồng bộ, gắn với xây dựng vị trí việc làm; nghiên cứu giải pháp khắc phục những hạn chế về nhân lực, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế; quan tâm nghiên cứu, triển khai chế định luật sư công…

Đại diện Bộ Quốc phòng- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu khẳng định Bộ sẽ nghiêm túc tiếp thu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, tiếp tục phát huy kết quả đạt được. Thứ trưởng nhấn mạnh, công tác tổ chức thi hành pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, gắn với yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thời gian tới, Bộ Quốc phòng giao Cục Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu triển khai hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng, cơ yếu. Bộ Quốc phòng cũng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác tổ chức thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.