Lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong học đường

Học sinh trả lời các câu hỏi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông tại hội thi.

Tham gia hội thi có 100 học sinh đến từ 11 trường THPT trên địa bàn thành phố. Với hình thức thi “Rung chuông vàng” sinh động và hấp dẫn, các thí sinh có dịp giao lưu, học hỏi, củng cố kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đồng thời rèn luyện khả năng tư duy, phản xạ và tinh thần đoàn kết.

Hội thi nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11). Đồng thời, góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với học sinh, giúp các em không chỉ nắm vững các quy định mà còn hình thành ý thức tự giác chấp hành khi tham gia giao thông.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh trong xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh. Mỗi hành động nhỏ như đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, dừng xe đúng vạch, nhường đường đúng lúc hay không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện đều góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân và những người xung quanh.