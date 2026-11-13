Lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Nguyễn Thị Bích Liên nhấn mạnh: “BHXH và bảo hiểm y tế (BHYT) là hai trụ cột an sinh xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sức khỏe, đời sống của nhân dân. Việc mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, tiến tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô”.

Quang cảnh lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến. Ảnh: Trần Oanh

Những năm qua, thành phố Hà Nội luôn ưu tiên nguồn lực và ban hành nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi để người tham gia BHXH, BHYT, nhất là các nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững. Đặc biệt, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND và Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND quy định nội dung, mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT cho các đối tượng chính sách của thành phố Hà Nội.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Nguyễn Thị Bích Liên phát biểu. Ảnh: Trần Oanh

Để chính sách phát huy hiệu quả khi được truyền tải kịp thời, đầy đủ đến người dân hiểu đúng quyền lợi, trách nhiệm và chủ động tham gia, BHXH thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo thành phố tổ chức cuộc thi.

Báo cáo kết quả cuộc thi, bà Dương Thị Minh Châu, Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia (BHXH thành phố Hà Nội), cho biết: Cuộc thi được tổ chức từ ngày 22 đến 31-10-2026, nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đến từ 126 xã, phường trên địa bàn thành phố cùng nhân viên các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng BHXH, BHYT và nhân dân. Toàn thành phố có 47.617 thí sinh tại 126 xã, phường tham gia với 69.815 lượt dự thi.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Liên và Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Xuân Hậu trao giải cho các tập thể đoạt giải cuộc thi. Ảnh: Mai Hoa

Chất lượng bài thi đạt ở mức cao và tương đối đồng đều giữa các nhóm đối tượng dự thi. Đáng chú ý, có 13.647 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 10/10, chiếm 28,7%; tính chung có 25.934 thí sinh đạt từ 8/10 điểm trở lên, chiếm 54,5% tổng số người dự thi. Những con số trên không chỉ khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi mà còn thể hiện sự quan tâm, tinh thần chủ động, nghiêm túc của cán bộ, đảng viên và người dân trong việc tìm hiểu chính sách hỗ trợ của thành phố. Kết quả đó cũng khẳng định hiệu quả của việc đổi mới phương thức tuyên truyền trên nền tảng số, góp phần đưa thông tin chính sách đến với người dân một cách nhanh chóng, thuận tiện và rộng khắp.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Liên trao giải Nhất cá nhân. Ảnh: Trần Oanh

Ban Tổ chức đã trao giải cá nhân bao gồm: 1 giải Nhất (Phan Thị Thu Hà, phường Long Biên) và 2 giải Nhì (Trần Quốc Hoằng, phường Thanh Xuân; Nguyễn Duy Tiến, xã Thiên Lộc), 3 giải Ba (Nguyễn Thúy Hằng, phường Cầu Giấy; Lê Đức Thắng, xã Phù Đổng; Cung Thị Lan Hương, phường Khương Đình) và 6 giải Khuyến khích. Đồng thời, Ban Tổ chức trao giải tập thể, gồm: 1 giải Nhất (phường Xuân Đỉnh), 1 giải Nhì (xã Phù Đổng), 1 giải Ba (xã Hồng Sơn). Ban Tổ chức trao giải Thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức gồm 8 tập thể và 2 cá nhân.

Ban Tổ chức trao giải Thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức. Ảnh: BHXH

Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh Nguyễn Hưng Quốc đại diện tập thể đoạt giải phát biểu: “Cuộc thi trực tuyến có ý nghĩa rất lớn đối với các xã, phường trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nhằm thúc đẩy phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, góp phần thực hiện BHYT toàn dân trong giai đoạn mới”.

Ban Tổ chức giao lưu cùng các tập thể, cá nhân đạt giải. Ảnh: Mai Hoa

Theo Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Liên, ý nghĩa và thành công của cuộc thi không chỉ đo được bằng số lượng người tham gia, số lượt dự thi hay những giải thưởng. Quan trọng hơn là thông qua cuộc thi, nhận thức về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT và các chính sách hỗ trợ của thành phố đã được lan tỏa rộng rãi, góp phần bảo vệ quyền lợi, bảo đảm an sinh cho bản thân và gia đình.