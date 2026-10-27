Lan tỏa vẻ đẹp quê hương

Tác giả Nguyễn Hoàng Anh cùng bộ ảnh “Đón các anh về trong vòng tay đồng đội”.

Tại không gian triển lãm, mỗi bức ảnh mở ra một câu chuyện riêng. Đó có thể là vẻ đẹp của ruộng bậc thang, sắc màu văn hóa các dân tộc, cũng có thể là khoảnh khắc bình dị nhưng lay động lòng người về sự hy sinh, cống hiến của những người lính. Những hình ảnh ấy góp phần tạo nên bức tranh đa dạng về thiên nhiên, con người và nhịp sống Tuyên Quang hôm nay.

Chị Nguyễn Thị Mai, 40 tuổi, ở phường Minh Xuân, chia sẻ: “Xem triển lãm tôi thực sự xúc động và đầy cảm xúc. Có bức ảnh thể hiện tình nghĩa đồng đội, văn hóa các dân tộc, có bức chụp ruộng bậc thang. Tuyên Quang sau sáp nhập rộng hơn, đẹp hơn, nhìn ảnh nào cũng thấy tự hào”.

Sức hấp dẫn của triển lãm không chỉ đến từ cảnh sắc được ghi lại qua ống kính mà còn từ những câu chuyện phía sau mỗi tác phẩm. Trong đó, bộ ảnh “Đón các anh về trong vòng tay đồng đội” của tác giả Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Chi đoàn Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Tuyên Quang đoạt giải Nhất hạng mục ảnh bộ kể chuyện, để lại nhiều cảm xúc.

Chia sẻ về tác phẩm, anh Nguyễn Hoàng Anh nhớ lại khoảnh khắc chứng kiến một người lính nghiêng mình chào đồng đội trước phần mộ, dù đôi bàn tay đã không còn lành lặn. Hình ảnh ấy khiến anh xúc động, tự hào về những người chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Với tác giả, bức ảnh không đơn thuần ghi lại một khoảnh khắc mà còn lưu giữ tình đồng đội, sự tri ân và lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến cho đất nước.

Những câu chuyện được kể bằng hình ảnh cũng là điểm đáng chú ý của cuộc thi năm nay. Theo anh Lưu Minh Phụng, thành viên Ban Giám khảo, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh trẻ Tuyên Quang chia sẻ: “Dù nhiều tác giả không chuyên về nhiếp ảnh, không ít tác phẩm vẫn mang lại cảm xúc cho Ban Giám khảo. Đặc biệt, cuộc thi thu hút nhiều tác giả trẻ tham gia, thể hiện tình yêu và mong muốn lưu giữ vẻ đẹp quê hương qua những khuôn hình”.

Được phát động nhằm khuyến khích sáng tác, quảng bá hình ảnh địa phương, cuộc thi đã nhận được 126 tác phẩm. Các tác phẩm dự thi tập trung vào những chủ đề gần gũi với đời sống, từ con người, văn hóa, bản sắc đến thiên nhiên, du lịch, tuổi trẻ và diện mạo Tuyên Quang hôm nay.

Cuộc thi trao 18 giải thưởng, gồm 15 giải hạng mục ảnh đơn và 3 giải hạng mục ảnh bộ. Riêng ảnh đơn có 5 chủ đề: Con người Tuyên Quang, Văn hóa và Bản sắc, Thiên nhiên và Du lịch, Tuổi trẻ Tuyên Quang, Tuyên Quang hôm nay. Mỗi chủ đề có một giải Nhất, một giải Nhì và một giải Ba do Ban Giám khảo lựa chọn.

Đồng chí Thào Mạnh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Phó Ban tổ chức cuộc thi, khẳng định mỗi bức ảnh không chỉ ghi lại khoảnh khắc đẹp mà còn truyền tải câu chuyện, thông điệp và tình cảm của tác giả. Từ vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, nét đặc sắc trong văn hóa truyền thống đến hình ảnh người dân cần cù, nghĩa tình và những hoạt động tình nguyện, các tác phẩm góp phần khắc họa một Tuyên Quang giàu truyền thống, bản sắc, năng động và đang từng ngày phát triển. Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn khơi dậy tinh thần sáng tạo, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước.

Từ những khuôn hình được ghi lại bằng góc nhìn riêng của mỗi tác giả, “Tuyên Quang trong tôi” không chỉ tạo sân chơi cho những người yêu nhiếp ảnh mà còn góp phần lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người địa phương. Mỗi tác phẩm là một cách kể chuyện về quê hương, góp phần bồi đắp niềm tự hào và tình yêu đối với đất và người Tuyên Quang.