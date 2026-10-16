Lan tỏa vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam qua 'Khoảng trời con gái'

Tối 16/10, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tổ chức biểu diễn vở kịch hát dân ca ví, giặm “Khoảng trời con gái”. Chương trình hướng tới chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2026). Đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân đến theo dõi.

Vở kịch hát “Khoảng trời con gái” do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh dàn dựng và biểu diễn, được xây dựng từ kịch bản văn học của nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại, chuyển thể Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh bởi NSND Nguyễn An Ninh; NSND Lê Hùng đạo diễn.

Lấy câu chuyện về 10 nữ anh hùng TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 tại Ngã ba Đồng Lộc làm trung tâm, tác phẩm đưa khán giả trở về những năm tháng chiến tranh khốc liệt, nơi những cô gái tuổi mười tám, đôi mươi vừa làm nhiệm vụ giữa bom đạn, vừa giữ trong mình tình yêu cuộc sống, tình đồng đội và khát vọng hòa bình.

Qua ngôn ngữ sân khấu kết hợp với những làn điệu dân ca ví, giặm sâu lắng và tư liệu lịch sử, hình ảnh 10 nữ TNXP Đồng Lộc hiện lên hồn nhiên mà kiên cường, giàu tình cảm nhưng sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy.

Đó cũng là những phẩm chất làm nên vẻ đẹp của người phụ nữ Hà Tĩnh trong những năm tháng chiến tranh.

Điểm nhấn của vở diễn là phân cảnh tái hiện khoảnh khắc 10 cô gái Đồng Lộc hy sinh. Những hình ảnh ấy để lại nhiều xúc động, giúp khán giả cảm nhận sâu sắc hơn sự mất mát, lòng quả cảm và đức hy sinh của những người phụ nữ đã gửi lại tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Từ câu chuyện của 10 nữ TNXP Đồng Lộc, “Khoảng trời con gái” không chỉ góp phần bồi đắp lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống, mà còn truyền đi thông điệp về những giá trị tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam: yêu nước, nhân hậu, kiên cường, giàu trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.

Khán giả xúc động theo dõi vở ca kịch "Khoảng trời con gái".