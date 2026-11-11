Lan tỏa vẻ đẹp Gia Lai qua chuỗi sự kiện Festival cồng chiêng

Cuộc thi có chủ đề là “Sắc màu Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc bộ ảnh, video clip (thời lượng từ 1-5 phút), được sáng tác, ghi hình trong thời gian diễn ra các hoạt động thuộc chuỗi sự kiện Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

Sắc vàng hoa dã quỳ là một trong những hình ảnh được các tác giả lựa chọn ghi lại. Ảnh: Chu Hằng

Các tác phẩm tập trung phản ánh, giới thiệu những hình ảnh, khoảnh khắc và câu chuyện tiêu biểu trong chuỗi sự kiện như: Không gian văn hóa cồng chiêng; nghệ nhân, đội cồng chiêng, cộng đồng các dân tộc tham gia Festival; vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ, núi lửa Chư Đang Ya, làng Ia Gri, Biển Hồ, nhà rông và cảnh quan thiên nhiên, điểm đến tiêu biểu của Gia Lai.

Các nghệ nhân trình diễn cồng chiêng tại hoạt động thuộc chuỗi sự kiện Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya 2026. Ảnh: Chu Hằng

Cùng với đó là hình ảnh con người Gia Lai thân thiện, mến khách; không gian ẩm thực, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công truyền thống…; các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, trải nghiệm, trò chơi dân gian và các hoạt động phù hợp khác trong chuỗi sự kiện.

Tham gia cuộc thi, anh Vũ Tiến Đức (SN 1998, tổ dân phố 6, xã Đức Cơ) lựa chọn khai thác nét đẹp văn hóa, bản sắc các dân tộc gắn với không khí lễ hội. Để chuẩn bị cho hành trình sáng tạo, anh có mặt tại làng Ia Gri (xã Biển Hồ) trước thời điểm diễn ra chuỗi sự kiện Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya 3 ngày, chủ động theo dõi lịch trình để lựa chọn thời gian, địa điểm ghi hình phù hợp.

Anh Vũ Tiến Đức lựa chọn những góc máy sáng tạo để ghi lại vẻ đẹp văn hóa, thiên nhiên Gia Lai qua từng khung hình. Ảnh: Chu Hằng

“Là người trẻ yêu thích sáng tạo, tôi muốn mang đến góc nhìn đa chiều, giàu cảm xúc về Gia Lai. Từ những khoảnh khắc bình minh, sắc vàng hoa dã quỳ đến các hoạt động trong lễ hội” - anh Đức chia sẻ.

Với bài dự thi, anh dự định thực hiện một video dài khoảng 3 phút và một bộ ảnh gồm 10 bức ảnh. Anh bày tỏ: “Gia Lai mang đến cho tôi nhiều cảm xúc và khoảnh khắc đáng nhớ. Tôi muốn kể những câu chuyện vừa bằng hình ảnh và vừa bằng video ở nhiều góc máy sáng tạo, qua đó giúp bạn bè trong nước và quốc tế hiểu hơn về vẻ đẹp văn hóa, thiên nhiên của tỉnh nhà”.

Còn anh Phạm Xuân Độ (SN 1991, ở thôn Tân Đông, xã Kông Bơ La) tập trung vào hình ảnh cồng chiêng Tây Nguyên thông qua 2 video dự thi. Bám sát chủ đề và thể lệ cuộc thi, anh lựa chọn những hình ảnh gắn với con người, cồng chiêng để xây dựng nội dung.

“Tôi đã vượt quãng đường dài để đến làng Ia Gri và ở lại đây 3 ngày để thực hiện bài dự thi. Để phục vụ quá trình tác nghiệp, tôi sử dụng một chiếc máy ảnh với ống kính đa dụng, gimbal và camera hành động để ghi lại quá trình thực hiện nhằm lấy tiếng phim trường lồng vào các đoạn phù hợp”- anh Độ nói.

Anh Phạm Xuân Độ ghi lại những hình ảnh tại chuỗi sự kiện Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya. Ảnh: Chu Hằng

Chia sẻ về ý tưởng video, anh Độ cho biết: “Tôi dự định sử dụng hình ảnh những người phụ nữ trên đường hoa dã quỳ làm lời chào mở đầu. Tôi muốn chính người dân Gia Lai xuất hiện trong video, gửi lời chào đến mọi người, qua đó giới thiệu con người địa phương một cách gần gũi, tự nhiên mà không cần sắp xếp người dẫn”.

Ban tổ chức cuộc thi sẽ tiếp nhận tác phẩm đến hết ngày 20-11-2026. Dự kiến lễ công bố, trao giải diễn ra trong tháng 12-2026 hoặc lồng ghép tại chương trình phù hợp thuộc chuỗi hoạt động tổng kết Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.