Cuộc thi là dịp để những nhiếp ảnh gia yêu Huế gặp gỡ, chia sẻ góc nhìn sáng tạo và lan tỏa tình yêu đối với vùng đất Cố đô qua từng khuôn hình.

Cuộc thi do Ban Tổ chức Festival Huế phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Huế và Hội Nhiếp ảnh thành phố Huế tổ chức, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Với mục tiêu tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, con người, môi trường sống và những giá trị văn hóa đặc sắc của Huế, cuộc thi đồng thời hướng đến quảng bá hình ảnh thành phố di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan và thân thiện đến với công chúng trong nước và quốc tế.

Sau thời gian phát động, cuộc thi nhận được sự hưởng ứng của 125 tác giả đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước, với 1.084 tác phẩm dự thi. Qua các vòng xét chọn, Hội đồng Giám khảo gồm 4 thành viên đã lựa chọn 99 tác phẩm vào vòng chung khảo để trưng bày tại triển lãm. Trong đó, 15 tác phẩm xuất sắc được trao giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Các tác phẩm mang đến nhiều góc nhìn sáng tạo, giàu cảm xúc về Huế, từ những công trình kiến trúc di sản, cảnh quan thiên nhiên, đời sống văn hóa đến con người và nhịp sống đương đại. Qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, vẻ đẹp và chiều sâu giá trị của vùng đất Cố đô được thể hiện dưới nhiều góc độ, góp phần kết nối di sản với đời sống hôm nay.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách đến tham quan.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nhấn mạnh: “Đây là hoạt động văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, cuộc thi góp phần lan tỏa tình yêu đối với Cố đô Huế, giới thiệu những giá trị văn hóa, tiềm năng du lịch và vẻ đẹp con người địa phương”.

Theo TS. Nguyễn Phước Hải Trung, hoạt động này còn góp phần quảng bá, nâng cao vị thế và hình ảnh Huế trong nước, quốc tế, hướng đến mục tiêu xây dựng Huế trở thành “Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam”.

Đáng chú ý, cuộc thi dự kiến tổ chức lần thứ hai vào tháng 3/2027 và định hướng trở thành hoạt động thường niên. Đây được kỳ vọng sẽ là sân chơi nhiếp ảnh duy trì sức lan tỏa, tạo thêm cơ hội để các nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia sáng tác, khám phá và giới thiệu những góc nhìn mới về Huế qua từng năm.

Thông qua triển lãm, công chúng và du khách có dịp khám phá một Huế vừa lưu giữ chiều sâu văn hóa, lịch sử, vừa không ngừng đổi mới và phát triển. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của nghệ thuật nhiếp ảnh trong quảng bá hình ảnh Cố đô, góp phần đưa các giá trị văn hóa Huế đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.