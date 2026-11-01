Lan tỏa vẻ đẹp áo dài Việt qua tác phẩm âm nhạc mới của Đinh Hiền Anh

MV “Áo dài người Việt” được đầu tư công phu từ âm nhạc đến hình ảnh với sự đồng hành của những nghệ sĩ cùng chung tình yêu dành cho văn hóa truyền thống, gồm ca sĩ Đinh Hiền Anh, nhạc sĩ Đông Thiên Đức, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh và đạo diễn Trần Xuân Chung.

Trong buổi giới thiệu MV, NSND Thanh Hoa, cô giáo của Đinh Hiền Anh xúc động bày tỏ, hy vọng ca khúc được lan tỏa để mọi người thêm yêu tà áo dài. Ảnh: BTC

Chia sẻ về tác phẩm mới, Đinh Hiền Anh cho biết, chị luôn tự hào và hãnh diện khi diện áo dài. Chị thấy mình đẹp nhất khi mặc áo dài. Gia đình chị đều yêu áo dài. Với chị, tà áo dài từ lâu không đơn thuần là trang phục, mà còn là một người bạn tri kỷ, kết tinh vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm, sự kiên cường và khí chất của người phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Từ tình yêu dành cho áo dài, cùng mong muốn góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, Đinh Hiền Anh ấp ủ thực hiện một tác phẩm âm nhạc để tôn vinh vẻ đẹp của trang phục dân tộc bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Khi tiếp cận sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức, nữ ca sĩ nhận thấy đây chính là thời điểm phù hợp để hiện thực hóa ý tưởng đã được nuôi dưỡng trong thời gian dài.

Sự giao hòa âm nhạc dân tộc và giao hưởng

Một trong những điểm nhấn của tác phẩm “Áo dài người Việt” là phần hòa âm, phối khí do nhạc trưởng Đồng Quang Vinh đảm nhiệm. Anh lựa chọn cách tiếp cận mà mình gọi là “giao hưởng hóa dân tộc”, tạo nên không gian âm nhạc có sự kết hợp giữa nhạc cụ truyền thống Việt Nam và dàn nhạc giao hưởng phương Tây.

Ca sĩ Đinh Hiền Anh trong buổi ra mắt MV. Ảnh: BTC

Trong tác phẩm, tiếng sáo trúc, đàn bầu, đàn T’rưng, đàn tranh, đàn tỳ bà, đàn nguyệt hòa quyện cùng violin, cello và các nhạc cụ bộ gỗ giao hưởng. Những âm sắc quen thuộc của âm nhạc dân tộc được đặt trong cấu trúc giao hưởng hiện đại, vừa giữ được nét riêng, vừa mở rộng khả năng biểu đạt của tác phẩm.

Để có được bản phối hoàn chỉnh, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, xây dựng tổng phổ và phân chia các bè nhạc cụ. Quá trình sáng tạo đòi hỏi sự tỉ mỉ, nghiêm túc, với nhiều lần chỉnh sửa để tìm được sự cân bằng giữa âm nhạc truyền thống và ngôn ngữ giao hưởng.

Đây cũng là lần đầu tiên Đồng Quang Vinh hợp tác với nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Theo nhạc trưởng, sự đồng điệu trong tình yêu dành cho áo dài và văn hóa Việt Nam đã giúp các nghệ sĩ nhanh chóng tìm được tiếng nói chung. Anh đánh giá cao sự tâm huyết của Đinh Hiền Anh, đặc biệt là thái độ trân trọng đối với âm nhạc truyền thống và hàn lâm.

Trên nền hòa âm ấy, giọng hát Đinh Hiền Anh giữ vai trò kết nối các lớp cảm xúc. Với cách thể hiện kết hợp giữa kỹ thuật thanh nhạc và lối hát trữ tình mang âm hưởng dân gian, nữ ca sĩ chuyển tải ca từ bằng sự mềm mại, sâu lắng nhưng vẫn toát lên niềm tự hào, kiêu hãnh.

Giọng hát khi bay bổng, trong trẻo, lúc lại lắng đọng, đằm thắm, khắc họa những vẻ đẹp khác nhau của người phụ nữ Việt Nam, giúp thông điệp về truyền thống, lịch sử và vẻ đẹp áo dài được truyền tải tự nhiên, giàu sức lay động.

Tôn vinh áo dài qua từng ca từ

Ca từ của "Áo dài người Việt" do nhạc sĩ Đông Thiên Đức sáng tác mang màu sắc tự sự, gợi mở hành trình của tà áo dài trong dòng chảy lịch sử dân tộc. Từ dáng áo tứ thân truyền thống đến những biến đổi của trang phục trong đời sống hiện đại, áo dài hiện lên như một chứng nhân văn hóa, đồng hành cùng đất nước qua bao thăng trầm.

Những hình ảnh giàu chất thơ về mùa thu, cánh đồng xanh, bình minh và tà áo trắng lần lượt được khắc họa, tạo nên bức tranh về quê hương và con người Việt Nam. Trong đó, hình ảnh người phụ nữ mặc áo dài không chỉ gợi vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch mà còn biểu đạt phẩm chất thủy chung, nhân hậu, kiên trung và sức sống bền bỉ.

Đinh Hiền Anh và nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Ảnh: BTC

Điểm đáng chú ý của ca khúc là cách nhìn nhận áo dài vượt ra ngoài giá trị thẩm mỹ của một trang phục. Tà áo được đặt trong mối liên hệ với lịch sử, ký ức cộng đồng và những trải nghiệm của con người. Qua năm tháng, áo dài không chỉ lưu giữ vẻ đẹp truyền thống mà còn chứng kiến những đổi thay của đất nước, trở thành biểu tượng của sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Ở phần cuối tác phẩm, hình ảnh chiếc áo dài được khắc họa như một nhân chứng đi qua bao biến thiên của thời gian, bao dung ôm lấy những thăng trầm, góp phần xoa dịu những tổn thương và hướng con người đến sự bình yên. Cách thể hiện này mang đến chiều sâu cho một ca khúc viết về áo dài, bởi đằng sau vẻ đẹp của đường nét, chất liệu và màu sắc còn là vẻ đẹp tâm hồn, cốt cách của người Việt.

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức cho biết, anh viết ca khúc này từ cảm hứng trước một tấm hình diện áo dài của chính ca sĩ Đinh Hiền Anh. Ở tấm hình đó, anh thấy được trọn vẹn vẻ đẹp của người phụ nữ khi diện áo dài: vừa duyên dáng, dịu dàng, lại vừa có sự uy nghi, kiêu hãnh… Điều đó cho anh cảm nhận thật tự hào trước tà áo dài Việt, và anh đã viết ca khúc. Anh gửi ca khúc đến cho ca sĩ Đinh Hiền Anh cũng bởi lý do này.

Nếu âm nhạc là phương tiện chuyển tải tình yêu và niềm tự hào về áo dài thì hình ảnh trong MV được đạo diễn Trần Xuân Chung lựa chọn theo hướng tinh tế, tiết chế. Thay vì sử dụng nhiều kỹ xảo hoặc bối cảnh cầu kỳ, ê-kíp tập trung xây dựng không gian nghệ thuật để tà áo dài và âm nhạc trở thành trung tâm.

Theo đạo diễn Trần Xuân Chung, điều quan trọng là hình ảnh phải hỗ trợ, nâng tầm âm nhạc, đồng thời làm nổi bật được tinh thần của tà áo dài. Bởi vậy, sự giản dị và tinh tế được đặt lên hàng đầu, để người xem có thể cảm nhận vẻ đẹp của trang phục truyền thống không chỉ qua hình dáng bên ngoài mà còn qua những giá trị văn hóa, tinh thần mà nó đại diện.

Đinh Hiền Anh diện áo dài truyền thống trong MV mới. Ảnh: BTC

MV “Áo dài người Việt” cho thấy nỗ lực của các nghệ sĩ trong việc đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng thông qua hình thức thể hiện mới. Sự kết hợp giữa nhạc cụ dân tộc và dàn nhạc giao hưởng, giữa ca từ giàu cảm xúc và hình ảnh được dàn dựng chỉn chu đã tạo nên một chỉnh thể nghệ thuật thống nhất, trong đó áo dài là chủ đề xuyên suốt.

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh cho rằng, thông điệp của tác phẩm còn hướng đến thế hệ trẻ Việt Nam trong hành trình hội nhập. Phát triển trong thời đại mới không có nghĩa là rời xa cội nguồn, mà cần biết tiếp thu tinh hoa hiện đại trên nền tảng những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Tinh thần ấy được thể hiện ngay trong cấu trúc âm nhạc của tác phẩm: nhạc cụ dân tộc và nhạc cụ giao hưởng cùng hiện diện, mỗi loại có vị trí, tiếng nói riêng nhưng vẫn hòa quyện, bổ trợ cho nhau. Đó cũng là hình ảnh ẩn dụ về sự kế thừa và phát triển văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Ra mắt tác phẩm mới đầy ý nghĩa, Đinh Hiền Anh bày tỏ, chị mong mỏi ca khúc được đông đảo công chúng đón nhận, yêu mến, thuộc lời và qua đó cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam.