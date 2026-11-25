Hướng đến kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 – 23/11/2026) và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, UBND xã Xuân Thới Sơn tổ chức vòng chung kết Hội thi Duyên dáng áo dài năm 2026 với chủ đề “Sắc son Xuân Thới Sơn” tại Công viên Du lịch sinh thái xã Xuân Thới Sơn.

Vòng chung kết quy tụ 34 thí sinh xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo. Tại chương trình, các thí sinh lần lượt trình diễn áo dài theo những chủ đề được dàn dựng riêng, thể hiện phong thái, sự tự tin và nét duyên dáng trong từng bước đi. Mỗi phần trình diễn mang một màu sắc riêng, góp phần giới thiệu vẻ đẹp đa dạng của áo dài Việt Nam.

Thướt tha tà áo dài truyền thống nhân kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Qua các vòng thi, hai thí sinh mang số báo danh 12 - Trần Ngọc Khánh Vy và số báo danh 33 - Trần Hoàng Lâm xuất sắc giành ngôi vị Quán quân.

Không chỉ là sân chơi để các thí sinh thể hiện tài năng, phong thái và bản lĩnh, hội thi còn tạo cơ hội giao lưu, kết nối giữa người dân, cán bộ, các đoàn thể, đơn vị, trường học trên địa bàn.

Qua đó, góp phần đưa hoạt động văn hóa, nghệ thuật đến gần hơn với cộng đồng, tạo không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh và tăng cường sự gắn kết tại địa phương.

Hội thi Duyên dáng áo dài xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) năm 2026 không chỉ tôn vinh vẻ đẹp trang phục truyền thống.

Việc lựa chọn Công viên Du lịch sinh thái xã Xuân Thới Sơn, địa chỉ 106 Lê Thị Mai, ấp Nam Xuân 1, làm địa điểm tổ chức cũng góp phần kết nối hoạt động văn hóa với không gian sinh thái của địa phương, tạo thêm điểm nhấn trong các hoạt động cộng đồng.

Thông qua hội thi, Xuân Thới Sơn có thêm dịp giới thiệu hình ảnh địa phương năng động, giàu bản sắc, quan tâm gìn giữ các giá trị truyền thống và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Đồng thời, góp phần nâng cao ý thức bảo tồn văn hóa dân tộc, để trang phục truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống thường ngày.

Áo dài từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, thể hiện nét duyên dáng, thanh lịch và bản sắc dân tộc.

Chương trình do Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Xuân Thới Sơn thực hiện.

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, tà áo dài vẫn giữ vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa, vừa mang giá trị truyền thống, vừa được sáng tạo để phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, TP.HCM cũng tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật tại các địa điểm công cộng, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, trình diễn áo dài, giao lưu văn hóa và chương trình nghệ thuật cộng đồng góp phần tạo không khí sôi nổi, đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống người dân.

Qua đó, khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, đồng thời lan tỏa tình yêu di sản, gìn giữ bản sắc dân tộc và quảng bá hình ảnh một TP.HCM năng động, hiện đại nhưng luôn trân trọng những giá trị truyền thống.