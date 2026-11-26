Các trường học lan tỏa "Văn hóa xanh" từ Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam.

Ngày 26/11, tại TP Huế, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo “Tuyên truyền, quảng bá và hướng dẫn Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam”.

Sự kiện thu hút hơn 120 đại biểu tham dự trực tiếp cùng các điểm cầu trực tuyến nhằm tập huấn lộ trình triển khai Bộ tiêu chí Trường học sinh thái ASEAN và thúc đẩy mạng lưới giáo dục môi trường trên toàn quốc.

Hội thảo “Tuyên truyền, quảng bá và hướng dẫn Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam” tại TP Huế ngày 26/11.

Bộ tiêu chí 300 điểm và định hướng phát triển "Trường học xanh"

Phát biểu tại chuỗi hoạt động của giải thưởng, ông Lê Trọng Yên, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng nhấn mạnh, giáo dục môi trường không chỉ dừng lại ở trách nhiệm của nhà trường mà còn là nền tảng cốt lõi để xây dựng một cộng đồng xanh và phát triển bền vững.

Ông Trần Thế Công, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho hay, việc tham gia giải thưởng là cơ hội quý báu để các cơ sở giáo dục tự rà soát, cải thiện chất lượng quản lý và tăng cường chia sẻ kinh nghiệm với các nước trong khu vực. Đại diện Vụ Hợp tác quốc tế khẳng định thông qua mô hình trường học sinh thái, học sinh được hình thành tư duy, kỹ năng và thói quen sống có trách nhiệm với thiên nhiên ngay từ những năm đầu đời.

Ông Trần Thế Công, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát biểu khai mạc Hội thảo.

Năm 2026 đánh dấu mùa thứ 3 Giải thưởng được tổ chức trên quy mô toàn quốc với sự đồng hành của Quỹ Vì tương lai xanh. Bộ tiêu chí xét chọn năm nay có tổng số điểm là 300 điểm, chia đều cho 3 chủ đề trọng tâm: “Trường học xanh”, “Giảm thiểu rác thải nhựa” và “Sử dụng nước an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”. Mỗi chủ đề bao gồm 5 tiêu chí thành phần đánh giá toàn diện từ khâu lập kế hoạch, hành động thực tế, giáo dục học sinh đến việc theo dõi kết quả và kết nối cộng đồng.

Ông Trần Đại Phúc. Phó Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông, Sở GD&ĐT TP Huế phát biểu.

Tại phiên tập huấn buổi sáng, các chuyên gia và đại diện Hội đồng xét chọn đã hướng dẫn chi tiết cách áp dụng tiêu chí, phân bổ 12 chỉ số chấm điểm và giải đáp vướng mắc cho các nhà trường trong quá trình chuẩn bị hồ sơ minh chứng. Mùa giải năm nay dự kiến trao 66 giải với tổng giá trị 567 triệu đồng, trong đó các trường Tiểu học và THCS xuất sắc đạt giải cấp quốc gia sẽ được tiến cử vinh danh tại Hội nghị cấp cao ASEAN về môi trường.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Từ bài học thực tiễn đến trải nghiệm thực tế tại cơ sở giáo dục Huế

Bên cạnh phần hướng dẫn kỹ thuật, Hội thảo đã trở thành diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn sôi nổi với sự tham gia của nhiều chuyên gia và giáo viên. Các đại biểu đã nghe đại diện tổ chức GIZ trình bày bài học triển khai thí điểm mô hình tại Sóc Trăng và Đà Lạt; giáo viên Trường THCS Thống Nhất chia sẻ phương pháp phát huy vai trò học sinh trong mô hình trường học giảm nhựa; cùng đại diện Trung tâm Trẻ em và Phát triển (CCD) giới thiệu mô hình vườn trường sinh thái từ dự án NIFAM.

Nhiều kinh nghiệm được các chuyên gia chia sẻ tại Hội thảo.

Các cơ sở giáo dục tại Huế cũng đóng góp nhiều sáng kiến trong việc huy động sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để duy trì nếp sống xanh.

Đặc biệt, trong chương trình làm việc, các đại biểu đã tham gia chuyến tham quan thực tế tại Trường Tiểu học Ngô Kha (số 59 Mạc Đĩnh Chi, phường Phú Xuân, TP Huế).

Không gian cảnh quan xanh tại Trường Tiểu học Ngô Kha (phường Phú Xuân, TP Huế).

Tại đây, các đại biểu trực tiếp khảo sát mô hình giáo dục môi trường, các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa và không gian cảnh quan xanh của nhà trường. Hoạt động thực địa tạo không gian cởi mở để cán bộ quản lý và giáo viên trao đổi trực tiếp kinh nghiệm đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hoạt động học tập, sinh hoạt hằng ngày của học sinh.

Học sinh Trường THCS Thống Nhất (phường Phú Xuân, TP Huế) làm các mô hình tuyên truyền về môi trường xanh.

Theo hướng dẫn từ Ban Tổ chức, các nhà trường tiến hành nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng thông tin https://ecoschool.vn/. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 10/12/2026. Ban Tổ chức nhấn mạnh việc tham gia giải thưởng không chỉ nhằm hướng tới danh hiệu mà là sự khởi đầu để các trường xây dựng văn hóa học đường xanh bền vững, đưa việc bảo vệ môi trường trở thành nền nếp tự giác trong quản lý và học tập.