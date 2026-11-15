Lan tỏa văn hóa Việt, thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào

Những tà Áo dài Việt Nam thướt tha giữa lòng thủ đô nước bạn Lào. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Sự tham gia của những “người bạn đặc biệt”, đó là 60 phụ nữ Lào trong trang phục Áo dài truyền thống của Việt Nam, cùng đông đảo bà con kiều bào đang sinh sống, làm việc và học tập tại thủ đô Viêng Chăn, đã khiến không gian xung quanh khu vực biểu tượng lịch sử ở thủ đô Viêng Chăn trở nên sống động và ấm áp lạ thường.

Hoạt động giao lưu văn hóa giàu ý nghĩa, với hàng trăm tà áo dài Việt Nam rực rỡ sắc màu cùng hòa nhịp trong chương trình, đã khiến không gian xung quanh khu vực biểu tượng lịch sử ở thủ đô Viêng Chăn trở nên sống động và ấm áp lạ thường. Dòng người thướt tha bộ hành một vòng quanh khu vực tượng đài ở Quảng trường Patuxay, tạo nên bức tranh giao thoa văn hóa đầy cuốn hút giữa lòng thủ đô nước bạn Lào.

Phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Lào (ngoài cùng bên trái) tham gia sự kiện. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Điểm nhấn xúc động nhất của sự kiện là màn đồng diễn xếp hình đầy nghệ thuật trên quảng trường rộng lớn. Những tà áo dài đa sắc màu uyển chuyển kết nối thành hình trái tim lớn bao quanh hai lá quốc kỳ Việt Nam và Lào tung bay ở trung tâm, trước khi tiếp tục chuyển đội hình thành dòng chữ “VIỆT ♥ LÀO” nổi bật. Từng bước di chuyển nhịp nhàng không chỉ tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch, duyên dáng của trang phục truyền thống dân tộc Việt Nam, mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về tình đoàn kết thủy chung, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Chia sẻ ý nghĩa của sự kiện, bà Biện Thị Kỷ, Chủ tịch Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào, cho biết hoạt động nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và tôn vinh phẩm chất cao đẹp “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của người phụ nữ Việt Nam dù ở xa Tổ quốc. Với cộng đồng người Việt Nam tại Lào, hình ảnh áo dài còn gắn liền với ký ức lịch sử hào hùng, tinh thần kề vai sát cánh, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng của hai dân tộc. Sức lan tỏa của chương trình lần này đã tăng thêm ý nghĩa khi có tới 60 người bạn Lào cùng khoác lên mình tà áo dài Việt Nam để đồng hành trong suốt lộ trình.

Bà Biện Thị Kỷ bày tỏ: “Dù sống xa quê hương đất nước, nhưng chúng tôi vẫn luôn gìn giữ tà áo dài cũng như giữ gìn bản chất dân tộc của con người Việt Nam, qua đó kết nối và xây dựng tình đoàn kết Lào - Việt đời đời bền vững”.

Với niềm tự hào khi được khoác trên mình tà áo dài truyền thống để trình diễn ngay giữa lòng thủ đô nước bạn Lào, bà Phạm Hồng Điệp, một kiều bào đã gắn bó hơn 20 năm với đất nước Triệu Voi, chia sẻ rằng mỗi khi tham dự các sự kiện đối ngoại hay hoạt động của cộng đồng, tà áo dài Việt Nam luôn là niềm kiêu hãnh để chị em phụ nữ giới thiệu về nét đẹp bản sắc quê hương.

Với bà Phạm Hồng Điệp, việc được chứng kiến các chị, các mẹ người Lào nhiệt tình hưởng ứng trong bầu không khí thân ái là một kỷ niệm khó quên, cho thấy nét đẹp văn hóa Việt Nam đã thực sự chạm tới trái tim và trở thành sợi dây gắn kết tự nhiên giữa hai cộng đồng.

Những người phụ nữ Việt Nam-Lào, tự khoác trên mình tà Áo dài Việt Nam thướt tha, thể hiện tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Bà Phạm Hồng Điệp xúc động nói: “Tôi rất vui mừng, tự hào và hạnh phúc khi truyền thống của tà áo dài Việt Nam đã lan tỏa và đến được với cả cộng đồng người Việt lẫn người dân Lào ngay trên đất nước bạn”.

Không chỉ giúp lan tỏa văn hóa Việt Nam, mang lại niềm tự hào cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, “Áo dài bộ hành tại Patuxay” còn để lại ấn tượng sâu đậm đối với những người bạn Lào từng gắn bó lâu năm với Việt Nam.

Là người từng có nhiều năm sinh sống và học tập tại Việt Nam, bà Sisouk Vongvichit, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, một cựu sinh viên Lào từng học tập ở Việt Nam, bày tỏ sự phấn khởi khi tham dự sự kiện. Bà đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của sự kiện trong việc thắt chặt giao lưu nhân dân, giúp phụ nữ hai nước Lào-Việt Nam có thêm dịp để gặp gỡ, giao lưu, sẻ chia và cùng nhau vun đắp tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Niềm hân hoan phấn khởi của những người phụ nữ Việt Nam-Lào khi khoác trên mình tà Áo dài Việt Nam. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Bà Sisouk Vongvichit nhấn mạnh: “Từng sống và học tập tại Việt Nam lâu năm, tôi hiểu rõ tầm quan trọng cũng như vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam, và tôi mong rằng những sự kiện có ý nghĩa như thế này sẽ tiếp tục được tổ chức nhiều hơn nữa để phụ nữ Lào và phụ nữ Việt Nam cùng vun đắp mối quan hệ giữa hai dân tộc ngày càng thắm thiết, gắn kết, bền chặt và mãi phát triển trường tồn”.

“Áo dài bộ hành tại Patuxay”, hoạt động giao lưu văn hóa giàu ý nghĩa, khép lại trong tiếng cười rạng rỡ và những bức ảnh lưu niệm ấm áp tình “đồng chí, anh em Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam”. Hơn cả một sự kiện trình diễn trang phục truyền thống, những tà áo dài Việt Nam thướt tha trên Quảng trường Patuxay đã trở thành nhịp cầu văn hóa mềm mại mà bền chặt, góp phần lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tô thắm và gắn kết hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt - Lào anh em.