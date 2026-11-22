​Giữa vùng đất Bentiu, không gian Ngày Văn hóa Việt Nam được trang trí rực rỡ với cờ Tổ quốc, nón lá, tranh dân gian cùng nhiều sản phẩm thủ công truyền thống, tạo nên điểm nhấn giao lưu giàu bản sắc.

Tại Ngày hội, trang phục dân tộc Việt Nam và trang phục truyền thống các nước được giới thiệu, góp thêm sắc màu đa dạng cho không gian gặp gỡ và giúp bạn bè quốc tế dễ dàng hòa mình vào bầu không khí sôi nổi.