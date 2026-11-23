Đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế

Giữa vùng đất Bentiu còn nhiều khó khăn của Nam Sudan, nơi những người lính mũ nồi xanh từ nhiều quốc gia đang ngày đêm thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, một không gian văn hóa Việt Nam đầy sắc màu, ấm áp và đậm đà bản sắc dân tộc đã được Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 tổ chức, mang đến một trải nghiệm đặc biệt cho bạn bè quốc tế.

Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp giới thiệu những nét đẹp truyền thống của đất nước, con người Việt Nam, trở thành nhịp cầu kết nối, vun đắp tình hữu nghị, sự thấu hiểu và tinh thần đoàn kết giữa các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS.

Không gian mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam, với nón lá, tranh Đông Hồ

Với chủ đề tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam, chương trình được tổ chức như một không gian trải nghiệm văn hóa thu nhỏ, nơi những nét đẹp của quê hương Việt Nam được tái hiện sinh động qua ẩm thực, nghệ thuật, trò chơi dân gian và các hoạt động giao lưu.

Không gian sự kiện được bài trí mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam, với những chiếc mẹt tre, mành tre, nón lá, các họa tiết trang trí dân gian cùng sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc tạo nên một bức tranh gần gũi, mộc mạc nhưng không kém phần rực rỡ giữa lòng Bentiu xa xôi.

Điểm nhấn của chương trình là không gian ẩm thực Việt Nam, nơi các món ăn truyền thống được những cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 trực tiếp chuẩn bị và giới thiệu tới bạn bè quốc tế. Từ xôi ngũ sắc, nem rán, súp gà, cơm rang, bò hầm đến những món chè truyền thống, mỗi món ăn không chỉ mang hương vị đặc trưng mà còn chứa đựng câu chuyện về văn hóa, phong tục và sự khéo léo của người Việt.

Đại biểu tham gia hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống Việt Nam

Đặc biệt, gian hàng cà phê Việt Nam với những ly cà phê sữa đá đậm đà đã mang đến một trải nghiệm thú vị cho các vị khách quốc tế. Hương vị cà phê đặc trưng, cách pha chế độc đáo cùng sự thân thiện, hiếu khách của những người lính áo blouse xanh đã tạo nên những khoảnh khắc giao lưu gần gũi, khó quên.

Không dừng lại ở việc thưởng thức ẩm thực, các đại biểu còn được trực tiếp tham gia những hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống như in tranh Đông Hồ, trang trí nón lá và các trò chơi dân gian. Những hoạt động tưởng chừng giản dị ấy lại trở thành cầu nối thú vị, giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về đời sống văn hóa, tinh thần sáng tạo và những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ của người Việt Nam.

Kết nối bằng văn hóa, gắn kết tình hữu nghị

Một trong những giá trị nổi bật của Ngày Văn hóa Việt Nam chính là khả năng kết nối những con người đến từ các nền văn hóa, ngôn ngữ và quốc gia khác nhau.

Trong môi trường đa quốc gia của Phái bộ UNMISS, nơi mỗi lực lượng có một bản sắc riêng nhưng cùng chung mục tiêu đóng góp cho hòa bình và ổn định, những hoạt động giao lưu văn hóa như thế này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Văn hóa trở thành ngôn ngữ chung, vượt qua mọi rào cản về địa lý, ngôn ngữ và khác biệt dân tộc.

Giao lưu nghệ thuật trong Ngày Văn hóa Việt Nam tại Bentiu, Nam Sudan

Sự tham gia của Ngài Sam Korutaro, Trưởng Văn phòng Thực địa Bentiu cùng đại diện các đơn vị Pakistan, Ghana và Mông Cổ đã thể hiện sự quan tâm, ủng hộ và trân trọng đối với những nỗ lực giao lưu, kết nối của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8. Những cuộc trò chuyện thân tình, những nụ cười, những trải nghiệm ẩm thực và hoạt động văn hóa đã góp phần tạo nên bầu không khí cởi mở, thân thiện, để mỗi vị khách không chỉ là người tham dự mà còn trở thành một phần của ngày hội văn hóa Việt Nam.

Đặc biệt, chương trình còn mang ý nghĩa thiết thực trong việc thúc đẩy quan hệ phối hợp, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Bentiu. Đây cũng là một cách tiếp cận mềm mại nhưng hiệu quả trong công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam chuyên nghiệp, thân thiện, trách nhiệm và giàu bản sắc văn hóa.

Ấn tượng đẹp về hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế

Đối với mỗi cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình không chỉ là thực hiện nhiệm vụ chuyên môn y tế mà còn là cơ hội để giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Trong những điều kiện công tác còn nhiều khó khăn tại Bentiu, các cán bộ, nhân viên bệnh viện vẫn chủ động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa. Từ khâu lên ý tưởng, chuẩn bị nguyên vật liệu, thiết kế không gian, chế biến món ăn đến tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tất cả đều được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và tình yêu dành cho quê hương, đất nước.

Người lính quân y Việt Nam gửi đến bạn bè quốc tế thông điệp về lòng nhân ái và khát vọng hòa bình

Ngày Văn hóa Việt Nam vì thế không đơn thuần là một sự kiện giao lưu mà còn là minh chứng sinh động cho phương châm kết hợp hài hòa giữa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với công tác đối ngoại, dân vận và quảng bá hình ảnh quốc gia trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Hình ảnh những người lính quân y Việt Nam vừa tận tụy trong nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, vừa khéo léo giới thiệu những món ăn truyền thống, những nét đẹp văn hóa dân tộc đã góp phần lan tỏa một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhân văn, thân thiện và trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Cán bộ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 giao lưu với bạn bè quốc tế

Giữa khoảng cách hàng nghìn cây số với Tổ quốc, những tà áo, chiếc nón lá, hương vị món ăn quê hương gợi nhắc về Việt Nam, mang theo tình cảm, niềm tự hào dân tộc của mỗi người lính mũ nồi xanh. Đó cũng chính là thông điệp mà Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 mong muốn gửi gắm: Việt Nam đến với thế giới bằng năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cùng bản sắc văn hóa, lòng nhân ái và khát vọng hòa bình.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Bentiu khép lại, nhưng ấn tượng đẹp về đất nước và con người Việt Nam sẽ còn đọng lại trong lòng bạn bè quốc tế. Từ một không gian văn hóa nhỏ giữa vùng đất Nam Sudan, những giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam đã được lan tỏa, những tình cảm hữu nghị được bồi đắp và những nhịp cầu hợp tác tiếp tục được nối dài.