Các đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Đây là hoạt động giao lưu thường niên có ý nghĩa, dành cho nữ cán bộ ngoại giao, cán bộ đối ngoại của Lào, phu nhân cán bộ các cơ quan đại diện ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Lào, nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Lào với cộng đồng ngoại giao đoàn, đồng thời tạo cơ hội để các quốc gia quảng bá hình ảnh đất nước, con người và những nét văn hóa đặc sắc của mình.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane (thứ hai, bên phải) cùng Phu nhân tham quan Gian hàng trưng bày giới thiệu các ấn phẩm, sách báo, sản phẩm nghệ thuật cùng những nguyên liệu, gia vị đặc trưng trong ẩm thực ba miền và các mặt hàng nông sản, thực phẩm chất lượng cao của Việt Nam. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Tham gia Tiệc trà năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa Văn hóa Ẩm thực Việt Nam”, Đại sứ quán Việt Nam đã mang đến không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa, sản phẩm và ẩm thực truyền thống, góp phần quảng bá những nét đặc sắc, tinh tế trong văn hóa ẩm thực Việt Nam tới bạn bè Lào và quốc tế.

Gian hàng trưng bày giới thiệu các ấn phẩm, sách báo, sản phẩm nghệ thuật cùng những nguyên liệu, gia vị đặc trưng trong ẩm thực 3 miền như trà, cà phê, hoa hồi, quế, thảo quả, hạt tiêu và các mặt hàng nông sản, thực phẩm chất lượng cao của Việt Nam. Đặc biệt, không gian trưng bày được bài trí hài hòa với những hình ảnh minh họa sinh động về nguyên liệu, gia vị, gốm sứ và ẩm thực 3 miền, làm nổi bật sự phong phú, đa dạng và tinh tế của nền ẩm thực Việt Nam.

Gian hàng ẩm thực Việt Nam tại sự kiện giới thiệu và phục vụ nhiều món ăn truyền thống đặc sắc như chả cốm, bánh bột lọc, chả chìa, bánh phu thê và chè long nhãn. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Bên cạnh hoạt động trưng bày, gian hàng ẩm thực Việt Nam đã giới thiệu và phục vụ nhiều món ăn truyền thống đặc sắc như chả cốm, bánh bột lọc, chả chìa, bánh phu thê và chè long nhãn. Với sự khéo léo, tâm huyết và tinh thần hiếu khách, phu nhân Đại sứ cùng các nữ cán bộ, phu nhân cán bộ Đại sứ quán đã trực tiếp tham gia chuẩn bị, chế biến và giới thiệu các món ăn tới khách tham quan. Mỗi món ăn không chỉ mang hương vị đặc trưng mà còn thể hiện sự tinh tế trong nghệ thuật chế biến, góp phần mang đến cho bạn bè Lào và quốc tế những trải nghiệm độc đáo về văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ của Việt Nam. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Ngoài các gian hàng trưng bày sản phẩm và ẩm thực, Đại sứ quán Việt Nam còn tham gia chương trình biểu diễn văn nghệ với hai tiết mục đặc sắc do các học sinh Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du biểu diễn, gồm múa nón trên nền bài hát “Việt Nam quê hương tôi” và múa quạt trên nền bài hát “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời”. Các tiết mục được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc, góp phần tạo nên không khí giao lưu vui tươi, đầm ấm và thắm tình hữu nghị.

Đại sứ Nga tại Lào (thứ tư từ phải qua) tham quan Gian hàng trưng bày giới thiệu các ấn phẩm, sách báo, sản phẩm nghệ thuật cùng những nguyên liệu, gia vị đặc trưng trong ẩm thực ba miền và các mặt hàng nông sản, thực phẩm chất lượng cao của Việt Nam. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Gian hàng trưng bày, ẩm thực cùng các tiết mục văn nghệ của Đại sứ quán Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan, đặc biệt là các phu nhân lãnh đạo Lào, đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Lào. Các hoạt động của Đại sứ quán được Ban Tổ chức và các đại biểu tham dự đánh giá cao, để lại ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người và những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam.

Thông qua các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giao lưu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật, Đại sứ quán Việt Nam tiếp tục quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè Lào và quốc tế; đồng thời góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết, gắn kết giữa nữ cán bộ ngoại giao, phu nhân các cơ quan đại diện ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Lào.

Gian hàng giới thiệu sản phẩm truyền thống lụa tơ tằm của Lào tại sự kiện. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Tiếp nối sự tham gia tích cực tại Tiệc trà những năm trước, sự kiện năm 2026 tiếp tục là dịp để Đại sứ quán Việt Nam phát huy vai trò của ngoại giao văn hóa trong việc tăng cường giao lưu, hiểu biết và tin cậy giữa Việt Nam với Lào và cộng đồng ngoại giao tại Viêng Chăn. Qua những hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực giàu ý nghĩa, Đại sứ quán Việt Nam góp phần vun đắp, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.