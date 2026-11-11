Lan toả văn hoá, ứng xử văn minh trên không gian mạng

Xây dựng văn hoá ứng xử trên không gian mạng vì thế cần bắt đầu từ nhận thức và trách nhiệm của mỗi người dùng. Đây là yêu cầu đặt ra trong quá trình xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh, nhân văn, nơi thông tin chính thống được lan toả, các giá trị tốt đẹp được vun đắp và những hành vi lệch chuẩn được kịp thời chấn chỉnh.

Lan toả giá trị đẹp, xây dựng văn hoá số

Để hình thành môi trường văn hoá lành mạnh trên không gian mạng, công tác tuyên truyền, định hướng nhận thức giữ vai trò quan trọng. Bên cạnh việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm, cần chủ động cung cấp thông tin chính xác, lan toả những câu chuyện đẹp, việc làm ý nghĩa và xây dựng chuẩn mực ứng xử có trách nhiệm trong cộng đồng.

Các trang fanpage của lực lượng Công an trong tỉnh Cà Mau thu hút nhiều lượt theo dõi, tương tác trên nền tảng mạng Facebook.

Nhận thức rõ yêu cầu đó, Công an tỉnh Cà Mau chú trọng xây dựng, duy trì hệ thống fanpage chính danh từ cấp tỉnh đến cơ sở. Đây là kênh thông tin trực tiếp, đưa chủ trương, chính sách, quy định pháp luật và thông tin chính thống đến gần hơn với Nhân dân; đồng thời giới thiệu những hình ảnh đẹp, việc làm ý nghĩa, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an.

Đến nay, toàn lực lượng duy trì hơn 100 fanpage chính danh. Nội dung đăng tải tập trung vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, phổ biến pháp luật, phản ánh những câu chuyện đẹp trong đời sống của lực lượng Công an.

Những thông tin pháp luật được sân khấu hoá thành tiểu phẩm gần gũi với người xem trên các nền tảng mạng xã hội Facebook của lực lượng Công an tỉnh.

Ông Nguyễn Tất Trung, ngụ phường An Xuyên, chia sẻ: “Tôi thường xuyên theo dõi các trang Facebook của Công an để cập nhật thông tin chính thống, kiểm chứng những nội dung đang được chia sẻ trên mạng xã hội, tránh tiếp nhận thông tin sai lệch. Khi có thắc mắc về thủ tục hành chính, tôi cũng có thể trực tiếp nhắn tin, đặt câu hỏi và được hướng dẫn kịp thời. Nhờ vậy, việc tiếp cận thông tin và giải quyết các nhu cầu của người dân thuận tiện hơn”.

Trong năm 2026, hệ thống fanpage Công an tỉnh đăng tải, chia sẻ hơn 92.300 tin, bài, hình ảnh, video clip, thu hút gần 292 triệu lượt tiếp cận và tương tác. Kết quả này cho thấy sức lan toả của các kênh thông tin chính danh, đưa thông tin chính xác, nội dung tích cực đến đông đảo người dân.

Hình thành chuẩn mực ứng xử văn minh, có trách nhiệm

Một trong những mục tiêu quan trọng của công tác tuyên truyền trên không gian mạng là nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dùng đối với mỗi thông tin được tiếp nhận và chia sẻ. Thông qua các nội dung hướng dẫn, cảnh báo và phổ biến pháp luật, hệ thống fanpage Công an Cà Mau hình thành thói quen kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ. Sử dụng ngôn ngữ phù hợp khi bình luận, tôn trọng danh dự, nhân phẩm và quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Người dùng cần chủ động tránh xa tin giả, thông tin sai sự thật, nội dung kích động, gây chia rẽ và các hành vi tiếp tay cho vi phạm pháp luật.

Cán bộ phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Cà Mau xử lý vi phạm hành chính đối tượng sử dụng AI đăng tải thông tin sai sự thật (ngày 16/9/2026).

Đặc biệt, trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), nguy cơ xuất hiện hình ảnh, video, âm thanh giả mạo ngày càng phức tạp. Những nội dung cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo, hành vi giả danh, lợi dụng mạng xã hội để vi phạm pháp luật giúp người dân nâng cao cảnh giác, biết cách nhận diện thông tin bất thường, chủ động bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Thông qua các nền tảng này, người dân có thể phản ánh tình hình an ninh, trật tự, cung cấp hình ảnh, thông tin liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời nhanh chóng tiếp cận thông báo, hướng dẫn từ cơ quan chức năng.

Cán bộ Công an phường An Xuyên tiếp nhận thông tin trình báo vụ việc vi phạm chuẩn mực văn hoá ứng xử trên không gian mạng.

Nhiều fanpage Công an cấp xã đã trở thành địa chỉ thông tin quen thuộc của người dân. Điển hình, fanpage Công an xã Phước Long hiện có hơn 63 ngàn lượt theo dõi. Qua kênh này, nhiều thông tin liên quan đến an ninh, trật tự, vi phạm giao thông và các vấn đề phát sinh tại địa bàn được người dân chủ động phản ánh, hỗ trợ lực lượng Công an kịp thời xác minh, xử lý.

Thượng tá Quách Văn Giang, Trưởng Công an xã Phước Long, chia sẻ: “Fanpage Công an xã là cầu nối hiệu quả giữa Công an với Nhân dân, giúp chúng tôi kịp thời nắm bắt thông tin, tiếp nhận phản ánh, tố giác tội phạm và những vấn đề phát sinh về an ninh, trật tự. Qua đó, chủ động tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm, huy động người dân cùng tham gia phòng ngừa, đấu tranh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở”.

Cán bộ Công an từ tỉnh đến cơ sở tích cực đăng tải thông tin, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm trên không gian mạng.

Công an tỉnh còn chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác những nội dung sai sự thật, xuyên tạc, thiếu chuẩn mực. Trong năm 2026, lực lượng Công an đã ngăn chặn, vô hiệu hóa trên 130 tài khoản mạng xã hội có nội dung sai sự thật, thiếu chuẩn mực. Qua đó, hạn chế thông tin độc hại, bảo vệ môi trường thông tin và giữ gìn chuẩn mực đạo đức, văn hoá giao tiếp trên không gian mạng.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, việc xây dựng và duy trì hiệu quả hệ thống fanpage Công an không chỉ phục vụ công tác tuyên truyền mà còn nhằm chủ động định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, từng bước xây dựng môi trường thông tin lành mạnh trên không gian mạng.

Xây dựng văn hoá ứng xử trên không gian mạng là trách nhiệm chung của toàn xã hội, trước hết bắt đầu từ ý thức của từng người sử dụng. Mỗi cá nhân cần cân nhắc trước khi đăng tải, kiểm chứng trước khi chia sẻ, tôn trọng người khác khi bày tỏ quan điểm và nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật. Những hành động tưởng chừng nhỏ ấy sẽ góp phần ngăn chặn thông tin sai lệch, hạn chế xung đột và xây dựng môi trường giao tiếp tích cực./.