Sáng 17.11, Công an TP. Hà Nội tổ chức khai mạc Hội thi sân khấu hóa “Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội” năm 2026.

Diễn ra trong hai ngày 17 và 18.11, hội thi nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố; gắn với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946 - 24.11.2026).

Lễ khai mạc Hội thi sân khấu hóa “Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội” năm 2026 diễn ra vào sáng 17.11

Đưa quy tắc ứng xử từ văn bản vào đời sống

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh, đối với lực lượng Công an nhân dân, văn hóa không phải là những chuẩn mực mang tính hình thức mà được thể hiện trực tiếp qua bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và thái độ ứng xử của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Trong một Thủ đô ngàn năm văn hiến, người chiến sĩ Công an không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân, mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Với 5 giá trị cốt lõi “Bản lĩnh - Trí tuệ - Nhân văn - Thanh lịch - Hiện đại”, Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố xác lập những chuẩn mực trong thực thi nhiệm vụ và đời sống của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Tuy nhiên, giá trị của quy tắc nằm ở khả năng chuyển hóa thành ý thức tự giác và hành động cụ thể.

Một lời nói đúng mực, thái độ tận tình khi hướng dẫn người dân, sự lắng nghe chân thành hay cách giải quyết công việc đúng quy định, thấu tình đạt lý đều góp phần tạo nên hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ có trách nhiệm.

Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền phát biểu

Hội thi năm nay lựa chọn sân khấu hóa làm hình thức tuyên truyền, giáo dục, giúp các quy tắc ứng xử được truyền tải trực quan, sinh động thông qua những tình huống cụ thể.

Với sự tham gia của 21 đội thi, các vấn đề phát sinh trong công tác và đời sống được tái hiện trên sân khấu; qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nhận diện những cách ứng xử phù hợp, đề cao ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tính nhân văn trong thực thi nhiệm vụ.

Mỗi đội tham gia 3 phần thi, gồm: “Dấu ấn Công an Thủ đô” - giới thiệu đội tuyển và nét đặc trưng của cụm thi đua; “Hiểu đúng, làm chuẩn mực” - kiểm tra kiến thức về Quy tắc ứng xử; “Ứng xử đẹp, vì Nhân dân phục vụ” - sân khấu hóa và xử lý các tình huống thực tế.

Tổng điểm của 3 phần thi là 100, trong đó, phần thi sân khấu hóa chiếm 60 điểm.

Nội dung các tiểu phẩm tập trung vào những tình huống thường gặp trong quá trình thực thi nhiệm vụ như giao tiếp, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính; ứng xử với người vi phạm pháp luật, người nước ngoài; giữ gìn kỷ cương, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội; bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng và hỗ trợ Nhân dân khi có tình huống phát sinh.

Hội thi góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác thực hiện các chuẩn mực ứng xử, xây dựng phong cách giao tiếp chuẩn mực, thái độ phục vụ tận tình, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ

Bên cạnh hội thi trực tiếp, Ban tổ chức còn phát động cuộc thi video ngắn trực tuyến “Quy tắc ứng xử - Từ nhận thức đến hành động”, với sự tham gia của 21 đội tuyển.

Mỗi video có thời lượng từ 60 - 120 giây, tập trung truyền tải những tình huống và thông điệp ứng xử thiết thực. Hoạt động này góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tận dụng nền tảng số để lan tỏa các chuẩn mực ứng xử đến cán bộ, chiến sĩ và đông đảo Nhân dân.

Ứng dụng công nghệ, duy trì văn hóa ứng xử thường xuyên

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Công an TP. Hà Nội cũng cho ra mắt Sổ tay điện tử “Quy tắc ứng xử” gắn với Thư viện video tuyên truyền.

Đây là sản phẩm ứng dụng công nghệ trong đổi mới phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng và xây dựng văn hóa ứng xử, giúp cán bộ, chiến sĩ thuận tiện tra cứu, học tập và tiếp cận các chuẩn mực thông qua những tình huống trực quan.

Thư viện video sẽ tiếp tục được bổ sung từ những câu chuyện, tình huống thực tiễn, tạo nguồn tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục thường xuyên trong toàn lực lượng.

Việc kết hợp sổ tay điện tử với các video tình huống cũng mở thêm phương thức tiếp cận, giúp những quy định vốn được thể hiện bằng văn bản trở nên gần gũi, dễ hiểu và dễ vận dụng.

Công an TP. Hà Nội ra mắt Sổ tay điện tử “Quy tắc ứng xử” gắn với Thư viện video tuyên truyền

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền khẳng định, mục tiêu của hội thi không dừng ở việc lựa chọn những đội tuyển xuất sắc hay các tiểu phẩm ấn tượng, mà hướng tới tạo chuyển biến trong nhận thức và thực hiện Quy tắc ứng xử của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Theo đó, các chuẩn mực cần được cụ thể hóa gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, cá nhân và phong trào thi đua “Ba nhất”; lấy hiệu quả công tác, tinh thần trách nhiệm và sự tin tưởng, hài lòng của Nhân dân làm thước đo.

Sau lễ khai mạc, 21 đội bước vào các phần thi. Lễ bế mạc và trao giải dự kiến diễn ra vào chiều 18.11.2026.