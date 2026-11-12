Lan tỏa văn hóa ứng xử bản lĩnh - trí tuệ - nhân văn - thanh lịch và hiện đại của người chiến sĩ Công an thủ đô

Không chỉ say đắm trước những tán lá phong chuyển màu đỏ rực, du khách đến thành phố Minoo, tỉnh Osaka, miền Tây Nhật Bản, còn có dịp thưởng thức một món ăn độc đáo được chế biến từ chính những chiếc lá này. Tempura lá phong, món ăn vặt được cho là có lịch sử khoảng 1.300 năm, là một trải nghiệm khó bỏ qua trong hành trình ngắm mùa Thu nơi đây.