Từ những không gian đọc mở, các ấn phẩm về công nghiệp văn hóa đến tác phẩm âm nhạc mang đậm bản sắc địa phương, văn hóa đang được lan tỏa bằng nhiều hình thức gần gũi, góp phần đưa những giá trị truyền thống vào đời sống đương đại.

Từ trang sách mở ra những không gian tri thức

Sáng 24/11, Hội sách Âu Lạc 2026 khai mạc tại Công viên Âu Lạc, phường Chợ Quán, TP Hồ Chí Minh, mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài đến ngày 29/11. Chương trình do UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên phường Chợ Quán phối hợp cùng Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Trẻ, Nhà xuất bản Kim Đồng - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cùng các Nhà xuất bản trao tặng 5 tủ sách cộng đồng với 1.000 cuốn sách cho phường Chợ Quán.

Không chỉ trưng bày sách, hội sách hướng đến xây dựng không gian văn hóa mở để người dân đọc, giao lưu và trải nghiệm. Bên cạnh các gian hàng, chương trình còn có không gian đọc kết hợp cà phê, giao lưu tác giả, tọa đàm, workshop, khu vực thiếu nhi và biểu diễn acoustic. Những hoạt động này giúp sách hiện diện trong sinh hoạt thường ngày, thu hút nhiều nhóm công chúng từ học sinh, thanh thiếu niên đến các gia đình.

Theo ông Phan Ngọc Phát, Phó Chủ tịch UBND phường Chợ Quán, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là bản sắc và sức mạnh nội sinh của dân tộc. Tinh thần ấy được thể hiện qua quan điểm “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong quá trình phát triển địa phương, song hành với các mục tiêu kinh tế - xã hội, việc chăm lo đời sống tinh thần và tạo điều kiện để người dân tiếp cận tri thức là nhiệm vụ cần được chú trọng.

Không gian đọc sách và trải nghiệm văn hóa đọc thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân phường Chợ Quán.

Ông Phan Ngọc Phát nhận định, hình thành thói quen đọc sách và học tập suốt đời càng có ý nghĩa trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Từ định hướng đó, hội sách tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia vào đời sống văn hóa. Điểm nhấn của sự kiện là hoạt động “Trao gửi tri thức, lan tỏa văn hóa đọc”, trao tặng 5 tủ sách cộng đồng với 1.000 cuốn sách nhằm bổ sung nguồn đọc và khuyến khích tinh thần chia sẻ tri thức.

Cùng hưởng ứng dịp này, Đường sách TP Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày chủ đề “Văn hóa Việt Nam qua những trang sách” từ ngày 17 đến 26/11. Các ấn phẩm tập trung vào lịch sử, văn hóa, di sản, đất nước và con người Việt Nam, đi kèm nhiều hoạt động ưu đãi, tặng sách và tri ân bạn đọc.

Không gian trưng bày tại các gian hàng Đường sách TP Hồ Chí Minh chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam.

Đáng chú ý, các chương trình dành cho thiếu nhi được thiết kế theo hướng kết hợp đọc sách với kể chuyện, tương tác và trải nghiệm. Ngày 22/11, chương trình “Mừng sinh nhật cùng sách tháng 11” với chủ đề “Nghe kể chuyện cổ tích và gieo mầm tri thức” tổ chức kể chuyện tương tác qua truyện dân gian “Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng”, kết hợp trò chơi và thử thách tư duy

Ngày 23/11, chương trình “Ngày hội vui học cùng sách” với chủ đề “Khám phá văn hóa Việt qua trang sách” dành cho học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, giúp các em tìm hiểu về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, nét đẹp văn hóa dân tộc và trải nghiệm những trò chơi dân gian như ô ăn quan, banh đũa, rút gỗ, lựa đậu.

Các em thiếu nhi tham gia hoạt động đọc và khám phá văn hóa Việt qua trang sách.

Chị Quỳnh Anh, phụ huynh học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, chia sẻ việc trải nghiệm trực tiếp tại đường sách mang đến cho trẻ góc nhìn sinh động hơn bên cạnh hoạt động ở trường. Qua hình thức trực quan, các em thêm hiểu biết về văn hóa và nuôi dưỡng tình yêu sách tự nhiên. Không gian đọc nhờ vậy mở rộng thành nơi gặp gỡ, khám phá và kết nối các thế hệ.

Để bản sắc cất tiếng trong nhịp sống đương đại

Trong khuôn khổ Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026, cuốn sách “Nhiếp ảnh với Công nghiệp Văn hóa” của Đại tá, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh (Nhà xuất bản Thông tấn phát hành) đã góp thêm góc nhìn về tiềm năng của nhiếp ảnh trong công nghiệp văn hóa.

Cuốn sách "Nhiếp ảnh với Công nghiệp văn hóa" do Nhà xuất bản Thông tấn phát hành.

Dài 152 trang, tác phẩm đề cập hoạt động sáng tạo, quản lý, phát triển thị trường, bản quyền, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế. Theo ông Đoàn Hoài Trung, nhiếp ảnh không chỉ lưu giữ khoảnh khắc mà còn là tài nguyên sáng tạo tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa thông qua triển lãm, sách ảnh, quảng bá du lịch, truyền thông, giáo dục và khai thác trên nền tảng số. Giá trị nhiếp ảnh nằm ở cả chất lượng nghệ thuật lẫn khả năng tiếp cận công chúng và tạo ra giá trị kinh tế, văn hóa mới.

Tác phẩm cũng nhấn mạnh vai trò của nhiếp ảnh trong lưu giữ ký ức đô thị, bảo tồn di sản và phản ánh đời sống cộng đồng của TP Hồ Chí Minh. Tác giả gợi mở định hướng xây dựng “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố Nhiếp ảnh” nhằm vừa phát triển sáng tạo nghệ thuật, vừa quảng bá hình ảnh đô thị. Đồng thời, cuốn sách đặt ra yêu cầu bảo vệ bản quyền, xác thực hình ảnh và giữ vững đạo đức nghề nghiệp trước sự phổ biến của trí tuệ nhân tạo.

Ở lĩnh vực âm nhạc, ca khúc “Về Thái Mỹ quê em” do nhạc sĩ, đạo diễn, giảng viên Trường Đại học Gia Định Huỳnh Thanh Nguyên sáng tác, ca sĩ Đông Quân thể hiện, đã lọt Top 3 ca khúc được yêu thích tại cuộc thi “Sáng tạo Thanh âm Việt Nam” thuộc chương trình “Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống” năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động từ tháng 10/2026. Tính đến nay, tác phẩm đạt hơn 55.000 lượt truy cập và được chào mừng trong sự kiện “Vietnam Cultural Soundscape 2026 - Ngày Văn hóa Việt Nam” ngày 24/11.

Nhạc sĩ, đạo diễn, giảng viên Huỳnh Thanh Nguyên trong một tiết học về văn hóa với sinh viên Trường Đại học Gia Định.

“Về Thái Mỹ quê em” khắc họa vẻ đẹp đồng lúa, nghề đan giỏ truyền thống, con người hiền hậu cùng dấu ấn lịch sử cách mạng của vùng quê Thái Mỹ. Nhạc sĩ Huỳnh Thanh Nguyên cho biết, chính những chuyến giao lưu, giảng dạy và gặp gỡ người dân địa phương đã mang lại cảm hứng để ông kể câu chuyện bản sắc riêng của vùng đất này bằng âm nhạc. Từ chất liệu đời sống, giai điệu trở thành phương thức lưu giữ những nét đẹp bình dị trong ký ức cộng đồng.

Từ không gian đọc sách, ấn phẩm nghiên cứu nhiếp ảnh đến ca khúc về miền quê, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam cho thấy văn hóa đang hiện diện sinh động trong đời sống thường ngày, tiếp nối và trở thành nguồn lực phát triển bền vững.