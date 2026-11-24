Đoàn viên, người lao động của các công đoàn cơ sở thi đấu kéo co tại Ngày hội Văn hóa công nhân do LĐLĐ tỉnh tổ chức.

Sáng Chủ nhật, ngày 22-11, Ngày hội lần đầu tiên được tổ chức tại Nhà thi đấu Liên đoàn Lao động tỉnh. Ngày hội thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động đến từ các công đoàn cơ sở tham gia. Không khí sôi nổi được tạo nên từ những tiết mục văn nghệ, dân vũ được chuẩn bị công phu, những màn tranh tài thể thao hào hứng và các hoạt động giao lưu, tìm hiểu kiến thức về văn hóa Việt Nam, văn hóa công đoàn, văn hóa công nhân.

Điểm nhấn của Ngày hội là trưng bày, giới thiệu hình ảnh, sách và chiếu phóng sự về tỉnh Tuyên Quang với chủ đề “Tuyên Quang - 195 năm Trưởng thành và khát vọng phát triển”, nhân dịp kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh (4/11/1831 - 4/11/2026). Qua đó, giúp đoàn viên, người lao động hiểu thêm về truyền thống lịch sử, văn hóa, những thành tựu và định hướng phát triển của quê hương.

Bên cạnh đó, các công đoàn cơ sở mang đến Ngày hội nhiều tiết mục văn nghệ với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn; tôn vinh tinh thần lao động, sáng tạo, đoàn kết. Những điệu dân vũ khỏe khoắn, vui tươi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Ở khu vực thi đấu thể thao, các đội tham gia kéo co, nhảy bao bố với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, tạo nên không khí hào hứng, gần gũi.

Không chỉ tạo sân chơi trong khuôn khổ Ngày hội, hoạt động văn hóa, thể thao đang từng bước được các công đoàn cơ sở quan tâm tổ chức thường xuyên, phù hợp với điều kiện của từng doanh nghiệp. Chị Lý Thị Mừng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Victory Sporting Goods Tuyên Quang, thuộc Khu công nghiệp Thắng Quân, xã Yên Sơn, cho biết: “Hiện nay, Công ty có 1.169 đoàn viên, người lao động. Là công đoàn mới thành lập, chúng tôi chú trọng vận động đoàn viên tham gia các hoạt động tập thể tại các tổ công đoàn. Công đoàn cơ sở đã tổ chức giao lưu thể thao như bóng chuyền, cầu lông, pickleball và các hoạt động văn nghệ, tạo không khí vui tươi, gắn kết người lao động”.

Theo ông Hà Văn Vỹ, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, nhấn mạnh: “Thông qua Ngày hội, tổ chức Công đoàn mong muốn tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động được tham gia, thụ hưởng các hoạt động văn hóa, thể thao; góp phần nâng cao đời sống tinh thần, chăm sóc sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh. Đồng thời, đây cũng là dịp tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động xây dựng văn hóa công đoàn, văn hóa công nhân và văn hóa an toàn lao động. Ngày hội được tổ chức thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia”.

Cùng với tổ chức Ngày hội, LĐLĐ tỉnh còn đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng văn hóa công nhân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật lao động, xây dựng tác phong công nghiệp và ứng xử văn minh trong doanh nghiệp.