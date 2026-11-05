Lan tỏa văn hóa tiêu dùng qua Hội chợ Thương mại quốc tế Lai Châu 2026

Giữa không gian hội chợ rực rỡ sắc màu, những chiếc gùi tre, nứa, tấm khăn thổ cẩm của đồng bào Mông, Dao, Thái cùng các sản vật núi rừng Lai Châu tạo nên một bức tranh văn hóa đặc sắc. Ở đó, gạo Séng Cù Than Uyên, miến dong Bình Lư, thịt trâu sấy, lạp sườn Tân Uyên hay những sản phẩm sâm quý từ núi cao không chỉ được giới thiệu như những mặt hàng thương mại, mà còn kể câu chuyện về đất và người Tây Bắc. Mỗi gian hàng là một lát cắt văn hóa, mỗi sản phẩm là kết tinh của lao động, sự cần cù và niềm tự hào về quê hương. Hội chợ Thương mại quốc tế Lai Châu năm 2026 góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tiêu dùng văn minh, trách nhiệm và bền vững.

Những sản vật kể chuyện về đất và người Lai Châu

Đến với các gian hàng của tỉnh Lai Châu, người xem dễ dàng bắt gặp những sản phẩm gắn với đời sống và tập quán sản xuất của đồng bào các dân tộc. Đó là gạo Séng Cù Than Uyên, miến dong Bình Lư, thịt gác bếp, lạp sườn Tân Uyên; hay những nông sản, dược liệu như khoai sâm, đẳng sâm, đương quy, hà thủ ô, tam thất, táo mèo… Mỗi sản phẩm mang một câu chuyện riêng về điều kiện tự nhiên, kinh nghiệm canh tác và bàn tay lao động của người dân nơi đây.

Hội chợ Thương mại quốc tế Lai Châu năm 2026 góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tiêu dùng văn minh, trách nhiệm và bền vững.

Nổi bật trong số đó là các sản phẩm từ sâm Lai Châu – loại dược liệu quý được nuôi trồng tại những vùng núi cao có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đặc thù. Từ lợi thế thiên nhiên, cùng sự kiên trì chăm sóc của người dân và định hướng đầu tư của doanh nghiệp, cây sâm đang từng bước trở thành sản phẩm có giá trị, mở ra triển vọng phát triển kinh tế cho địa phương.

Tại gian hàng của Công ty cổ phần Sâm Pusilung, câu chuyện về cây sâm không chỉ dừng lại ở giá trị của một loại dược liệu mà còn là hành trình gây dựng vùng nguyên liệu, chăm sóc và chế biến để tạo ra sản phẩm chất lượng. Anh Đinh Văn Đô, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sâm Pusilung chia sẻ: “Lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng và độ cao của vùng núi Lai Châu đã tạo điều kiện thuận lợi để cây sâm sinh trưởng. Thông qua hội chợ, doanh nghiệp mong người tiêu dùng, du khách hiểu hơn về vùng trồng, quá trình chăm sóc cũng như công sức lao động và kỹ thuật của bà con để tạo nên những sản phẩm sâm chất lượng”.

Câu chuyện về cây sâm trên đất Lai Châu được kể qua gian hàng trưng bày của Công ty cổ phần Sâm Pusilung.

Ở một gian hàng khác, những sản phẩm thịt trâu, thịt lợn sấy, cùng các loại dược liệu đặc trưng tiếp tục thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng và khách tham quan. Chị Nguyễn Thị Quỳnh, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất và Thương mại Pờ Ma Lung (phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu) cho biết, doanh nghiệp trưng bày, quảng bá tại hội chợ nhiều sản phẩm OCOP và nông sản của người dân các địa phương, với mong muốn quảng bá rộng rãi đặc sản Lai Châu tới các tỉnh, thành phố trong nước và thị trường Lào, Trung Quốc.

Chị Nguyễn Thị Hà, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ, lần đầu đến với hội chợ, chị ấn tượng bởi sự phong phú của hàng hóa và cách trang trí các gian hàng Lai Châu. Theo chị, mỗi gian hàng giống như một câu chuyện về sản vật, văn hóa và con người địa phương. Việc được trực tiếp lựa chọn những sản phẩm đặc trưng cũng khiến chị thêm yêu mến vùng đất này.

Xây dựng văn hóa tiêu dùng bền vững

Thực tế cho thấy, khi người tiêu dùng quan tâm đến xuất xứ, lựa chọn hàng hóa có chất lượng, doanh nghiệp cũng có thêm động lực nâng cao tiêu chuẩn sản xuất, kinh doanh minh bạch và có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Từ câu chuyện của những sản phẩm vùng đất Lai Châu tại hội chợ, có thể thấy văn hóa tiêu dùng đang được hình thành từ những điều gần gũi nhất. Người sản xuất có trách nhiệm với chất lượng hàng hóa; minh bạch thông tin, nguồn gốc; người tiêu dùng chủ động tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm phù hợp. Những hành vi tưởng chừng nhỏ bé ấy lại góp phần tạo dựng môi trường thương mại lành mạnh, thúc đẩy sản xuất bền vững.

Các sản phẩm từ hà thủ ô của Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất và Thương mại Pờ Ma Lung (phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu) được quảng bá tại hội chợ.

Không dừng lại ở hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hội chợ còn tạo cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã kết nối với nhà phân phối, đối tác trong và ngoài nước. Việc thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử, chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại cũng mở ra hướng tiếp cận khách hàng rộng hơn, giúp sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP và hàng hóa chủ lực của Lai Châu từng bước vươn tới những thị trường tiềm năng.

Rời hội chợ, điều đọng lại trong chúng tôi và mỗi người tiêu dùng, mỗi du khách không chỉ là hương vị của những sản vật núi rừng hay sắc màu trang phục truyền thống, mà còn là câu chuyện về con người Lai Châu cần cù, sáng tạo và giàu khát vọng vươn lên. Mỗi sản phẩm được lựa chọn, mỗi thương hiệu được biết đến rộng rãi hơn chính là một nhịp cầu kết nối văn hóa với thương mại.

Người tiêu dùng tham quan và tìm hiểu về nông sản tỉnh Lai Châu.

Hội chợ Thương mại quốc tế Lai Châu năm 2026 góp phần lan tỏa thông điệp về văn hóa tiêu dùng có trách nhiệm: Trân trọng sản phẩm Việt, tôn trọng giá trị lao động, lựa chọn hàng hóa minh bạch và hướng tới phát triển bền vững. Đó cũng là cách để những sản vật vùng cao không chỉ đi xa hơn trên thị trường mà còn đưa hình ảnh đất và người Lai Châu đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.

Diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 4/11/2026, hội chợ Thương mại quốc tế Lai Châu là hoạt động thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026, do Bộ Công Thương và UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo tổ chức. Không gian hội chợ mang đến nhiều màu sắc giao thương, đồng thời mở ra cơ hội để người tiêu dùng khám phá những sản phẩm mới, tìm hiểu nguồn gốc và giá trị của hàng hóa. Đặc biệt, các sản phẩm OCOP, nông sản chất lượng cao và sản phẩm chủ lực của Lai Châu được ưu tiên giới thiệu, tạo điểm nhấn cho bức tranh kinh tế địa phương.