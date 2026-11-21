Chương trình nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời góp phần đưa sản phẩm chất lượng trong nước đến gần hơn với đoàn viên, người lao động và Nhân dân.

Quang cảnh lễ phát động chương trình.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nhấn mạnh, mỗi sản phẩm hàng Việt được tạo ra đều mang dấu ấn trí tuệ, bàn tay và sức sáng tạo của người lao động Việt Nam. Vì vậy, ưu tiên sử dụng hàng Việt không chỉ là trân trọng thành quả lao động trong nước mà còn góp phần giữ việc làm, ổn định thu nhập, củng cố thị trường nội địa và tạo nguồn lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy, trong bối cảnh thương mại điện tử và kinh tế số phát triển nhanh, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn nhưng cũng đối mặt với nguy cơ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng hóa không rõ nguồn gốc và quảng cáo sai sự thật. Do đó, vận động ưu tiên dùng hàng Việt cần gắn với xây dựng văn hóa tiêu dùng lành mạnh, nâng cao kỹ năng nhận diện sản phẩm và chủ động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Riêng trong năm 2026, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức 20 cuộc tuyên truyền về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng tiêu dùng cho đoàn viên, người lao động.

Giang hàng giới thiệu các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng.

Cùng với hoạt động tuyên truyền, công tác chăm lo đời sống người lao động tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô chú trọng. Từ đầu năm 2026 đến nay, trên 635.000 lượt đoàn viên, người lao động đã được thăm hỏi, hỗ trợ với tổng kinh phí trên 374 tỷ đồng thông qua các chương trình như “Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng”, “Chợ Tết Công đoàn”, “Mái ấm Công đoàn”, “Bữa cơm Công đoàn” và nhiều hoạt động hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, 15 gian hàng giới thiệu, quảng bá hàng Việt và sản phẩm OCOP đặc trưng của xã Thư Lâm, xã Đông Anh, xã Phúc Thịnh cùng một số địa phương khác được tổ chức, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động và Nhân dân trực tiếp tiếp cận các sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng. Các doanh nghiệp tham gia cam kết giảm giá tối thiểu 10% so với thị trường, nhiều mặt hàng giảm từ 30% đến 40%, cùng các chương trình khuyến mại.

Chương trình cũng gắn với chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày hội Văn hóa công nhân do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai. Theo đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đang tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, chăm lo đời sống đoàn viên như Giải chạy “Nhịp bước Công đoàn Thủ đô” với trên 5.000 đoàn viên, công nhân lao động tham gia; ra mắt 3 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, 5 mô hình doanh nghiệp không ma túy; bàn giao 2 “Mái ấm Công đoàn”, tặng quà cho 100 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao.

Đáng chú ý, việc lựa chọn xã Thư Lâm tổ chức chương trình còn gắn với định hướng xây dựng mô hình xã xã hội chủ nghĩa được thành phố Hà Nội lựa chọn thí điểm. Địa phương đang triển khai Đề án theo 3 chương trình hành động “Chính quyền phục vụ – Kinh tế phát triển – Nhân dân thụ hưởng”, với bộ tiêu chí gồm 9 nhóm, 54 tiêu chí.

Thông qua chương trình, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội mong muốn tiếp tục kết nối doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn và người lao động, hình thành mối quan hệ hợp tác bền vững, trong đó doanh nghiệp mở rộng thị trường, người lao động được tiếp cận sản phẩm chất lượng với giá hợp lý. Qua đó, góp phần lan tỏa văn hóa tiêu dùng hàng Việt, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.