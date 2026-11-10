Lan tỏa văn hóa tiêu dùng hàng Việt

Đặc sản địa phương là lựa chọn của nhiều du khách khi đến Huế.

Niềm tin từ chất lượng

Bà Lê Thị Tuyết, người dân phường Thuận Hóa, thường ưu tiên thực phẩm, hải sản và nông sản Việt Nam khi đi chợ, nhất là những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng. Bà cho biết, việc lựa chọn hàng Việt không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của gia đình mà còn góp phần ủng hộ người sản xuất trong nước, tạo đầu ra cho nông sản Việt. “Tôi thường mua số lượng vài kilogam để sử dụng dần, vừa thuận tiện cho gia đình, vừa góp phần tiêu thụ sản phẩm trong nước”, bà Tuyết chia sẻ.

Không chỉ các mặt hàng thiết yếu, đặc sản địa phương cũng là lựa chọn của nhiều du khách khi đến Huế. Bà Võ Hoa, du khách đến từ tỉnh Khánh Hòa, mỗi dịp ghé thăm Huế thường mua mè xửng, tôm chua, trà cung đình và các loại bánh truyền thống làm quà. Bà Hoa chia sẻ, những sản phẩm có thương hiệu lâu năm, mang hương vị đặc trưng địa phương luôn tạo được sự tin tưởng và có sức hút riêng.

Theo số liệu công bố, đến tháng 8/2026, TP. Huế có 118 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng; trong đó, 63 sản phẩm từ 3 sao trở lên còn thời hạn công nhận. Năm 2026, thành phố phấn đấu có thêm ít nhất 20 sản phẩm đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên. Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh nâng cao chất lượng, hoàn thiện sản phẩm, việc mở rộng thị trường và đưa hàng hóa đến gần hơn với người tiêu dùng cũng là yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Tại cửa hàng mè xửng Thiên Hương, nhiều sản phẩm đặc trưng của Huế như mè xửng, tôm chua, nón lá được giới thiệu đến người tiêu dùng, bên cạnh một số đặc sản miền Nam. Riêng mè xửng có khoảng 20 loại mẫu mã, bao bì, tập trung vào hai dòng chính là mè xửng dẻo và giòn, hiện được phân phối tại 34 tỉnh, thành phố. “Công ty luôn giữ ổn định chất lượng sản phẩm và giá cả để người tiêu dùng yên tâm mua sắm. Việc đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường là hướng đi để doanh nghiệp duy trì sức cạnh tranh”, ông Trần Đình Huy, quản lý cửa hàng mè xửng Thiên Hương nói.

Ở khâu phân phối hiện đại, hệ thống AEON cũng dành tỷ lệ lớn không gian kinh doanh cho hàng hóa trong nước. Hơn 90% sản phẩm tại hệ thống này có nguồn gốc nội địa. Ông Tạ Đình Nhựt, Giám đốc Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị AEON Huế cho biết, đơn vị chú trọng kết nối nhà cung cấp địa phương, hướng đến phát triển các nhóm hàng nông sản, đặc sản và thủ công mỹ nghệ. Qua đó, từng bước nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm, tạo điều kiện để hàng hóa địa phương tiếp cận các thị trường xuất khẩu.

Mở rộng kênh tiêu thụ

Để hàng Việt tiếp cận người tiêu dùng rộng rãi hơn, Sở Công Thương chú trọng xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và phát triển các kênh phân phối. Ngày 11/7/2026, Sở Công Thương tổ chức lễ phát động Tháng bán hàng khuyến mại TP. Huế lần thứ I năm 2026, thu hút 25 doanh nghiệp, hợp tác xã với 30 gian hàng; 100% đơn vị tham gia triển khai chương trình ưu đãi. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ khuyến mại trong tháng 7/2026 ước đạt hơn 50 tỷ đồng.

Cùng với hoạt động kích cầu, Sở Công Thương cũng làm đầu mối kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã đưa sản phẩm OCOP và đặc sản Huế vào các hệ thống phân phối như GO!, Co.opmart, WinMart, AEON và Bách Hóa Xanh. Các cơ sở sản xuất còn được hỗ trợ kiểm nghiệm chất lượng, hoàn thiện bao bì, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch để đáp ứng yêu cầu của các kênh bán lẻ hiện đại.

Ngoài ra, kênh thương mại điện tử cũng được chú trọng nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ. Đến nay, 100 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh được tập huấn; 50 doanh nghiệp được hướng dẫn bán hàng, livestream trên nền tảng số. Riêng sàn Thuần Việt Hi1 có 25 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia với 30 gian hàng, góp phần đưa sản phẩm Huế đến gần hơn với người tiêu dùng ngoài địa phương.

Theo ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Công Thương, thời gian tới, ngành sẽ tập trung kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện tiêu chuẩn chất lượng, xây dựng thương hiệu và đưa sản phẩm vào các hệ thống phân phối, sàn thương mại điện tử.

Ngày 9/10/2026, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP. Huế ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ quý IV/2026; trong đó, chú trọng đổi mới tuyên truyền trên các nền tảng số, quảng bá doanh nghiệp tiêu biểu, khuyến khích sử dụng nguyên liệu trong nước và tăng cường giám sát, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng.