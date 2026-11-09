Lan tỏa văn hóa thượng tôn pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 572

Với chủ đề "Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi cán bộ, chiến sĩ trong Lữ đoàn", các cơ quan, đơn vị thuộc Lữ đoàn 572 đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ và đối tượng tiếp nhận.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 572 tham quan, tìm hiểu sách và tài liệu pháp luật tại khu vực trưng bày hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026. Ảnh: Lữ đoàn 572

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, điều lệnh, điều lệ và quy định của đơn vị; trong đó chú trọng những vấn đề thiết thực, gắn trực tiếp với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và sinh hoạt hằng ngày của bộ đội như quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; sử dụng mạng xã hội; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật.

Điểm nổi bật trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay là việc Lữ đoàn chú trọng đổi mới phương pháp tuyên truyền, kết hợp giữa giáo dục tập trung với các hình thức trực quan, sinh động, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ chủ động tìm hiểu, nghiên cứu và vận dụng kiến thức pháp luật vào thực tiễn.

Bên cạnh việc duy trì các buổi học tập chính trị, sinh hoạt đơn vị, sinh hoạt Ngày Pháp luật, Lữ đoàn đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ, bảng tin, pa-nô, khẩu hiệu, tủ sách pháp luật và các nền tảng thông tin được phép sử dụng. Các hoạt động diễn đàn, tọa đàm, đọc sách, sân khấu hóa pháp luật và thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến cũng được chú trọng triển khai, góp phần tạo không khí học tập, tìm hiểu pháp luật sôi nổi trong toàn đơn vị.

Đặc biệt, hoạt động trưng bày, giới thiệu sách, tài liệu pháp luật đã thu hút sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ. Thông qua việc trực tiếp nghiên cứu, trao đổi các nội dung pháp luật, bộ đội có thêm điều kiện củng cố kiến thức, nâng cao khả năng nhận diện, phòng ngừa những hành vi vi phạm, đồng thời hình thành thói quen tự giác học tập, tìm hiểu và chấp hành pháp luật, kỷ luật.

Không chỉ tập trung tuyên truyền trong nội bộ, Lữ đoàn 572 còn phát huy vai trò xung kích của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với nhiệm vụ xây dựng đơn vị và công tác dân vận. Theo đó, Lữ đoàn tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị kết nghĩa tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn đóng quân an toàn, ổn định.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Lữ đoàn tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và mỗi cán bộ, chiến sĩ trong việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Đồng thời, gắn công tác giáo dục pháp luật với quản lý tư tưởng, duy trì nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chủ động phòng ngừa vi phạm, bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 tại Lữ đoàn 572 không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật mà còn từng bước xây dựng văn hóa tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật trong mỗi quân nhân. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.