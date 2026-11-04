Lan tỏa văn hóa thượng tôn pháp luật ở Đoài Phương

Hội nghị được tổ chức hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (9-11-1946 – 9-11-2026), đồng thời góp phần đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với đời sống.

Phó Chủ tịch UBND xã Đoài Phương Bùi Hữu Nam phát biểu. Ảnh: Thuỳ Nam

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND xã Đoài Phương Bùi Hữu Nam nhấn mạnh chủ đề Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 là: “Xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật trong toàn xã hội, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật của mọi người dân, tổ chức; hỗ trợ, đồng hành, tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp...”. Theo đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần hướng đến hiệu quả thực chất, giúp người dân không chỉ nắm được quy định mà còn biết vận dụng trong cuộc sống.

Từ yêu cầu đó, lãnh đạo UBND xã đề nghị cán bộ, công chức, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, phó trưởng thôn và hội viên các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tìm hiểu và truyền đạt kiến thức pháp luật đến từng hộ gia đình. Người dân cũng được khuyến khích thẳng thắn nêu những vấn đề còn vướng mắc để được hướng dẫn, giải đáp, qua đó nâng cao khả năng tự bảo vệ quyền lợi chính đáng.

Ông Trương Công Đỉnh, Trợ giúp viên pháp lý, Trưởng Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 11 thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hà Nội truyền đạt một số luật. Ảnh: Thuỳ Nam

Tại hội nghị, ông Trương Công Đỉnh, Trợ giúp viên pháp lý, Trưởng Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 11 thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hà Nội trực tiếp truyền đạt những nội dung trọng tâm của các luật.

Đối với Luật Trợ giúp pháp lý và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2026, nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ chính sách hỗ trợ pháp lý của Nhà nước đối với các nhóm đối tượng được trợ giúp, gồm người nghèo, người cận nghèo, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em và người khuyết tật. Việc nắm rõ quyền được trợ giúp pháp lý và cách thức tiếp cận dịch vụ sẽ giúp những người thuộc diện thụ hưởng có thêm điều kiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp khi phát sinh vấn đề pháp lý.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thuỳ Nam

Với Luật Tiếp cận thông tin năm 2026, báo cáo viên làm rõ quyền của công dân trong tiếp cận thông tin và ý nghĩa của việc công khai, minh bạch thông tin từ cơ quan nhà nước. Đây là cơ sở để người dân thực hiện quyền giám sát hoạt động của cơ quan công quyền, tham gia vào những vấn đề liên quan đến đời sống cộng đồng. Quyền tiếp cận thông tin được bảo đảm cũng góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Một nội dung thiết thực của hội nghị là phần trao đổi, hướng dẫn, giải đáp trực tiếp các vướng mắc pháp lý. Hội viên và người dân được đặt câu hỏi về những vấn đề phát sinh trong thực tế để các trợ giúp viên pháp lý của thành phố lắng nghe, hướng dẫn. Qua đó, người dân có thêm thông tin để xác định quyền, nghĩa vụ và lựa chọn cách thức giải quyết phù hợp với quy định pháp luật.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thuỳ Nam

Thông qua hoạt động này, xã Đoài Phương tiếp tục khuyến khích người dân chủ động tìm hiểu pháp luật, đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ thôn và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền tại cộng đồng. Việc nhân rộng những mô hình hay, gương điển hình trong xây dựng và thi hành pháp luật cũng được xác định là giải pháp góp phần hình thành nếp sống tuân thủ pháp luật từ cơ sở.