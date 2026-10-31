Lan tỏa văn hóa kinh doanh, uy tín doanh nghiệp Việt

Tiếp nối chương trình năm 2025, hoạt động bình chọn, xếp hạng “Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026” thu hút sự tham gia của doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực và địa phương.

Các hồ sơ được rà soát, đánh giá và chấm điểm độc lập theo quy chế, bộ tiêu chí của chương trình. Nội dung đánh giá tập trung vào kết quả sản xuất, kinh doanh, uy tín doanh nghiệp, việc tuân thủ pháp luật, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hành đạo đức kinh doanh và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Kết quả, 100 doanh nghiệp tiêu biểu được công nhận danh hiệu, chia thành ba nhóm xếp hạng: Top 20 doanh nghiệp văn hoá, uy tín xuất sắc năm 2026 là những doanh nghiệp có thứ hạng cao nhất, tiêu biểu về năng lực phát triển, uy tín thương hiệu, văn hóa kinh doanh và trách nhiệm với cộng đồng; Top 30 doanh nghiệp văn hoá, uy tín tiêu biểu năm 2026 và Top 50 doanh nghiệp văn hoá, uy tín điển hình năm 2026. Trong đó, 20 doanh nghiệp có thứ hạng cao nhất được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch VCCI.

Vinh danh Top 20 doanh nghiệp văn hoá, uy tín năm 2026

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những doanh nghiệp có thứ hạng cao nhất, tiêu biểu về năng lực phát triển, uy tín thương hiệu, văn hóa kinh doanh và trách nhiệm với cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ công bố và vinh danh 100 doanh nghiệp tiêu biểu đạt danh hiệu “Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026”, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh, uy tín doanh nghiệp không chỉ được hình thành từ kết quả kinh doanh mà còn từ sự tin tưởng của khách hàng, đối tác, người lao động và xã hội. Văn hóa kinh doanh phải được thể hiện trong từng quyết định quản trị, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và việc thực hiện các cam kết của doanh nghiệp.

Doanh nhân, doanh nghiệp không chỉ là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất, việc làm và nguồn lực phát triển mà còn góp phần hình thành diện mạo, bản sắc và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Mỗi sản phẩm có chất lượng, thương hiệu được quốc tế tin tưởng và doanh nghiệp kinh doanh liêm chính đều góp phần quảng bá hình ảnh, con người và văn hóa Việt Nam.

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng.

Chủ tịch VCCI mong muốn các doanh nghiệp được vinh danh tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp cùng phát triển; xây dựng môi trường làm việc nhân văn, quan hệ lao động hài hòa, tạo điều kiện để người lao động được tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Tại sự kiện, Ban tổ chức trao chứng nhận và Cúp vàng cho 100 doanh nghiệp xuất sắc. Trong số này có 3 doanh nghiệp hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VST), gồm Công ty TNHH Minh Long I, Công ty CP Sao Thái Dương và Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa.

Đại diện một trong những doanh nghiệp thuộc Top 20 doanh nghiệp văn hoá, uy tín năm 2026, bà Võ Thị Thu Trang - Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa cho biết đây là lần thứ hai công ty được vinh danh trong nhóm này. Danh hiệu là sự ghi nhận đối với công sức, tâm huyết của nhiều thế hệ đã bền bỉ gắn bó với biển đảo, giữ gìn ngành nghề và vun đắp uy tín thương hiệu Yến sào Khánh Hòa

“Đón nhận giải thưởng hôm nay, công ty tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, nghiên cứu phát triển sản phẩm, giữ vững uy tín thương hiệu. Cùng với đó là chăm lo đời sống cho người lao động, bảo tồn nguồn tài nguyên yến sào, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước”, bà Võ Thị Thu Trang chia sẻ.

Thông qua chương trình, VCCI tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp đưa đạo đức và văn hóa kinh doanh trở thành nền tảng trong hoạt động quản trị, sản xuất, kinh doanh; qua đó xây dựng cộng đồng doanh nghiệp không chỉ có năng lực cạnh tranh mà còn có uy tín, trách nhiệm và bản sắc.