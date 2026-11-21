Công ty TNHH Thuế kế toán Luật Việt Á (phường Long Bình) chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp thông qua các chương trình đào tạo, kỹ năng trong thời đại số.

Trong đó, việc lan tỏa văn hóa kinh doanh và tiêu dùng trong phát triển đô thị là một trong những nền tảng để xây dựng không gian sống, làm việc văn minh, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Phát huy văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp (DN) ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức, gắn chặt với vận hành, nhân sự và chiến lược, nhất là trong bối cảnh khoa học, công nghệ ngày càng phát triển.

Ông Abraham Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia, Chủ tịch 9S UNION (Liên hiệp Kinh tế toàn cầu) nhận định: Trong thời đại số hiện nay, công nghệ có thể giúp DN đi nhanh hơn, nhưng chỉ có văn hóa mới giúp đi bền vững và phát triển mạnh mẽ. Xây dựng văn hóa DN không chỉ là câu chuyện truyền thông hay hình ảnh, mà là câu chuyện quản trị, thương hiệu, niềm tin và giá trị cạnh tranh. Văn hóa DN không phải khẩu hiệu, biểu tượng. Văn hóa là cách DN ra quyết định khi không có ai giám sát. Khi địa phương xây được một thế hệ DN vừa mạnh công nghệ vừa vững văn hóa vừa có khát vọng phụng sự, thì đó sẽ là lợi thế cạnh tranh rất lớn của Đồng Nai trong kỷ nguyên mới.

Nhiều DN đầu tư trở lại vào hệ giá trị, chuẩn hành vi, cơ chế đo lường và quy trình quản trị. Qua đó mở ra năng lực tổ chức bền vững, thay vì dựa hoàn toàn vào tốc độ tăng trưởng hay cải tiến công nghệ, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo của DN.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Thuế kế toán Luật Việt Á (phường Long Bình), văn hóa DN sẽ góp phần mang lại giá trị cốt lõi của DN, cũng như nâng tầm thương hiệu, uy tín, mang lại các giá trị xã hội cho DN. Công ty hiện có gần 50 nhân viên, người lao động. Công ty luôn chú trọng phát huy văn hóa DN gắn với các hoạt động đổi mới sáng tạo và phát triển thương hiệu. Đặc biệt, năm nay công ty tổ chức nhiều hoạt động gắn với chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa DN Việt Nam (10-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

“Giá trị văn hóa DN mà công ty theo đuổi là hướng tới xây dựng mô hình học tập suốt đời thông qua các chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức, kỹ năng trong thời đại số. Song song đó, công ty cũng thường xuyên tổ chức các chương trình tạo sự gắn kết thông qua những hoạt động team building, các chương trình, buổi trò chuyện, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên trong công ty. Qua đó giúp họ hiểu nhau hơn, thêm yêu công việc và khách hàng của mình” - ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Năm 2026, Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) được tổ chức lần đầu tiên trên phạm vi toàn quốc, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Các hoạt động hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết và tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa.

Xây dựng văn hóa tiêu dùng bền vững

Trong bối cảnh thị trường tiêu dùng đang chuyển từ “giá cả - tiện lợi” sang “niềm tin - chất lượng - trách nhiệm”, văn hóa tiêu dùng xanh, bền vững ngày càng được chú trọng. Đặc biệt, việc triển khai “Tick xanh trách nhiệm” góp phần thúc đẩy tiêu dùng thông minh trong bối cảnh công nghệ phát triển, nhất là đối với xu hướng tiêu dùng, mua sắm ở các đô thị tại Đồng Nai.

Người tiêu dùng chọn mua các sản phẩm thực phẩm đóng gói tại Siêu thị Co.opmart Biên Hòa (phường Tam Hiệp).

Ông Trang Phúc, đại diện bộ phận marketing Co.opmart Biên Hòa (phường Tam Hiệp) cho hay: Thời gian qua, thói quen, thị hiếu tiêu dùng có nhiều thay đổi trong thời đại số. Người tiêu dùng chú trọng nhiều hơn đến việc tham khảo, truy xuất nguồn gốc sản phẩm khi mua sắm. Trong đó, đối với ngành hàng thực phẩm tươi sống, khách hàng ngày càng lựa chọn những sản phẩm gắn nhãn “Tick xanh trách nhiệm”, qua đó nâng cao trách nhiệm của DN trong việc sản xuất, cung ứng các sản phẩm đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng quan tâm nhiều hơn đến việc sử dụng các loại bao bì xanh, thân thiện với môi trường trong quá trình mua sắm.

Chị Nguyễn Phương Thảo (ở phường Trấn Biên) bày tỏ: “Trong bối cảnh xã hội ngày càng hiện đại và phát triển, người tiêu dùng như tôi kỳ vọng các nhà sản xuất, chuỗi bán lẻ phát triển những mô hình cung ứng, bán lẻ hiện đại có sự kết hợp hài hòa giữa trách nhiệm xã hội, sản phẩm đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, ứng dụng công nghệ số minh bạch và dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm. Từ đó, hướng đến xu hướng tiêu dùng văn minh, trách nhiệm, an toàn và bền vững trong thời đại số”.

Xu thế tiêu dùng số, thương mại điện tử đang ngày càng nở rộ và phát triển nhanh chóng. Bên cạnh việc các DN tập trung phát triển các kênh quảng bá, bán hàng trực tuyến, đa kênh thì việc đảm bảo thông tin minh bạch, tiêu dùng an toàn trên các nền tảng số cũng là một vấn đề mà thị hiếu, văn hóa tiêu dùng hiện đại, bền vững hướng tới.

Ông Trang Phúc cho biết thêm: Thời gian tới, Co.opmart Biên Hòa sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để khuyến khích khách hàng sử dụng các túi thân thiện với môi trường, triển khai bố trí khu vực để khách hàng thuận tiện đóng hàng bằng thùng carton, hạn chế sử dụng túi nylon khi mua sắm. Bên cạnh đó, siêu thị cũng sẽ triển khai các chương trình ưu đãi, tặng điểm thưởng mua sắm để khuyến khích khách hàng tiêu dùng xanh, tiêu dùng số bền vững.

Ông Nguyễn Viết Hồng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển khoa học - công nghệ Vina (Vina CHG) ở Thành phố Hồ Chí Minh - đơn vị chuyên cung ứng các giải pháp công nghệ về chống hàng giả, nhấn mạnh: Khi thông tin sản phẩm được minh bạch, công nghệ số được ứng dụng hiệu quả và xu hướng tiêu dùng thông minh, bền vững ngày càng phổ biến sẽ góp phần xây dựng được niềm tin vững chắc trên thị trường. Mỗi người tiêu dùng cần nâng cao ý thức kiểm tra, xác thực sản phẩm, yêu cầu hóa đơn chứng từ và chủ động phản ánh khi có vấn đề sẽ góp phần xây dựng một thị trường minh bạch, an toàn, nơi mà niềm tin được gắn kết và tiêu dùng bền vững trở thành xu hướng tất yếu.