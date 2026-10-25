Lan tỏa văn hóa giao thông từ buổi tuyên truyền tại Tây Hồ ngày cuối tuần

Tại buổi tuyên truyền, Thiếu tá Đoàn Ngọc Huyền (cán bộ Phòng CSGT, báo cáo viên) đã thông tin về chiến dịch bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn đang được triển khai trên địa bàn thành phố. Nội dung tập trung vào việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trang bị kỹ năng xử lý tình huống và hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn.

Người dân và học sinh phường Tây Hồ tham dự buổi tuyên truyền.

Đối với học sinh THPT, báo cáo viên phổ biến các quy định về độ tuổi, điều kiện điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách, chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi đúng phần đường, làn đường và không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện. Những hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn như phóng nhanh, vượt ẩu, đi dàn hàng ngang, chuyển hướng thiếu quan sát cũng được phân tích cụ thể.

Đặc biệt, trách nhiệm của gia đình trong quản lý, giáo dục con em và không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển được nhấn mạnh.

Báo cáo viên Phòng CSGT phổ biến các quy định về bảo đảm an toàn giao thông.

Bên cạnh kiến thức pháp luật, chương trình chú trọng hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn thông qua phân tích tình huống và thực hành trực tiếp.

Người tham gia được hướng dẫn cách đi từ đường nhánh ra đường chính, chuyển hướng, quay đầu, vượt xe, tránh chướng ngại vật, sang đường, nhường đường cho người đi bộ và xử lý tình huống tại đường ngang đường sắt, nút giao có đèn tín hiệu.

Hướng dẫn người dân thực hành kỹ năng lái xe an toàn.

Thông qua những tình huống gần gũi với thực tế, báo cáo viên giúp học sinh và người dân nhận diện nguy cơ, nâng cao khả năng quan sát, lựa chọn tốc độ phù hợp và chủ động phòng tránh va chạm khi tham gia giao thông.

Người dân và học sinh thực hành kỹ năng lái xe an toàn.

Tham dự buổi tuyên truyền, anh Phương Vũ (trú tại phường Tây Hồ) chia sẻ, những buổi tuyên truyền như thế này rất thiết thực, giúp người dân hiểu rõ hơn các quy định và biết cách xử lý những tình huống thường gặp khi đi đường. Đặc biệt, việc hướng dẫn trực tiếp các kỹ năng lái xe an toàn sẽ giúp các em học sinh có thêm kiến thức, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, tránh những vi phạm đáng tiếc có thể xảy ra. Ngoài ra, mỗi gia đình, mỗi bậc phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở con em chấp hành quy định, không chủ quan khi điều khiển phương tiện.

Thông qua hoạt động tuyên truyền tại phường Tây Hồ, lực lượng CSGT và Công an phường tiếp tục đưa kiến thức pháp luật, kỹ năng lái xe an toàn đến gần hơn với người dân, nhất là lứa tuổi học sinh. Qua đó, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông từ sớm, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn Thủ đô.