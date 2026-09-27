Lan tỏa văn hóa giao thông trong trường học

Lực lượng CSGT hướng dẫn học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn sử dụng xe máy điện an toàn.

Tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, từ cổng trường xuống đường khá dốc nên các em học sinh đều chủ động quan sát kỹ trước khi nhập vào dòng phương tiện lưu thông. Những việc tưởng như rất nhỏ ấy đang góp phần tạo nên thói quen chấp hành pháp luật và chủ động bảo vệ mình khi tham gia giao thông.

Bước vào năm học 2026 - 2027, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh. Với học sinh THPT, việc sử dụng xe máy, xe máy điện đã trở thành vấn đề quan tâm đặc biệt.

Theo Đại úy Trần Thanh Tùng, cán bộ Phòng CSGT, đối với học sinh THPT, nhiều em sử dụng xe máy, xe máy điện đến trường, nếu thiếu kiến thức, kỹ năng hoặc có tâm lý chủ quan, nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Vì vậy, tuyên truyền cần gắn với những tình huống các em thường gặp, hướng dẫn các em cách quan sát, giữ khoảng cách, giảm tốc độ và chủ động xử lý tình huống; từ đó giúp học sinh nhận diện rủi ro và hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn.

Để xây dựng môi trường học đường an toàn, xã Mường Tùng đã cụ thể hóa bằng mô hình “Cổng trường an ninh trật tự, an toàn giao thông”. Với 4 đơn vị trường học, gần 3.120 học sinh, mỗi ngày, số lượng lớn học sinh, phụ huynh và cán bộ, giáo viên cùng tham gia giao thông trên các tuyến đường khá đông, nhất là vào đầu giờ và cuối buổi học.

Từ thực tế đó, Công an xã Mường Tùng chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai mô hình “Cổng trường an ninh trật tự, an toàn giao thông” nhằm tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, phụ huynh, cán bộ, giáo viên ngay tại khu vực công trường.

Ông Trần Mạnh Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Tùng cho biết: Việc triển khai mô hình đã phát huy vai trò tham mưu của lực lượng Công an xã trong bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Quan trọng hơn, mô hình tạo sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng trong việc xây dựng môi trường học đường an toàn. Nhất là vào thời điểm học sinh đến trường, tan học, việc hướng dẫn phương tiện, nhắc nhở phụ huynh dừng, đỗ đúng vị trí giúp khu vực trước cổng trường hạn chế tình trạng phương tiện tập trung lộn xộn.

Cơ quan chức năng tăng cường đảm bảo an toàn giao thông tại cổng trường học trên địa bàn xã Nà Tấu.

Năm học 2026 - 2027, cùng với việc triển khai mô hình tổ chức mới sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiếp tục xác định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh. Sau sắp xếp, số đầu mối đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập giảm xuống còn hơn 190 đơn vị, song hệ thống trường, điểm trường, phân hiệu tại nhiều địa bàn vùng cao vẫn khá lớn.

Điều này đặt ra yêu cầu đổi mới cách tuyên truyền, quản lý, giáo dục học sinh chấp hành pháp luật về giao thông phù hợp với từng địa bàn. Từ đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) bằng nhiều hình thức; lồng ghép nội dung giao thông trong các giờ học, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp.

Ngành Giáo dục tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an triển khai chương trình hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh. Một trong những yêu cầu quan trọng là 100% học sinh và cha mẹ học sinh ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT ngay từ đầu năm học. Phụ huynh không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định nhằm nâng cao trách nhiệm của gia đình trong quản lý phương tiện; đồng thời tạo sự thống nhất giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

Theo ông Trần Đăng Ninh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, công tác bảo đảm TTATGT cho học sinh xác định là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và xây dựng môi trường giáo dục an toàn. Vì vậy, bên cạnh tuyên truyền, các nhà trường cần tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện; đưa việc chấp hành pháp luật về TTATGT vào tiêu chí đánh giá rèn luyện của học sinh.

Khi học sinh vi phạm TTATGT do cơ quan công an thông báo, nhà trường tổ chức kiểm điểm, giáo dục, phối hợp với cha mẹ học sinh để quản lý, giúp các em không tái phạm. Qua đó, việc xử lý vi phạm không dừng ở nhắc nhở, mà hướng đến thay đổi nhận thức, hành vi của học sinh.

Các quy định của pháp luật về TTATGT phổ biến rộng rãi trong các nhà trường từ đầu năm học mới.

Để văn hóa giao thông thực sự lan tỏa trong trường học, mỗi cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh cần trở thành một tuyên truyền viên bằng chính hành động của mình. Mọi người tự giác chấp hành nghiêm túc từ việc đội mũ bảo hiểm đúng quy định, đi đúng phần đường, chấp hành tín hiệu giao thông đến không sử dụng phương tiện khi chưa đủ điều kiện, những hành động đó sẽ góp phần hình thành thói quen tốt làm gương cho học sinh. Khi đó văn hóa giao thông không dừng lại ở bước tuyên truyền trong nhà trường mà từng bước lan tỏa, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.