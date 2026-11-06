Lan tỏa văn hóa đọc, vun đắp tri thức trong đoàn viên, thanh niên

Đại biểu tham dự Lễ phát động phong trào “Giữ và tặng sách cho em”. Ảnh: Quang Minh

Dự chương trình có các Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Hiếu Trung và Phan Thế Công; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Doanh nhân trẻ thành phố cùng gần 200 đoàn viên, thanh niên, giáo viên và học sinh phường Bình Phước.

Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Hiếu Trung phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Minh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Hiếu Trung nhấn mạnh: Sách là nguồn tri thức quý báu, người bạn đồng hành giúp nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp nhân cách và khơi dậy khát vọng vươn lên. Vì vậy, hình thành thói quen đọc sách, chia sẻ những cuốn sách hay và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng có ý nghĩa thiết thực, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Đặc biệt, trong bối cảnh ngành giáo dục thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa, phong trào “Giữ và tặng sách cho em” càng có ý nghĩa thiết thực. Việc trao tặng sách cho các thế hệ học sinh kế tiếp vừa góp phần tiết kiệm nguồn lực xã hội, vừa chia sẻ khó khăn với các gia đình, nhất là học sinh ở vùng sâu, vùng xa.

Ban tổ chức thực hiện nghi thức khởi động phong trào và công trình măng non. Ảnh: Quang Minh

Cũng tại chương trình, Ban tổ chức triển khai công trình măng non “Trùng tu, tôn tạo tượng đài Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu”. Đây là hoạt động khởi đầu nhằm vận động, huy động các nguồn lực xã hội chung tay thực hiện công trình trong thời gian tới, góp phần gìn giữ giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng và bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Hiếu Trung trao bảng biểu trưng phát động công trình cho đại diện Nhà Văn hóa thanh thiếu nhi thành phố Đồng Nai - đơn vị thụ hưởng công trình. Ảnh: Quang Minh

Trong khuôn khổ chương trình, Hội nghị định hướng phát triển văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên cũng được tổ chức. Chia sẻ tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Nguyễn Duy Khương cho rằng, trong thời đại công nghệ số, việc duy trì thói quen đọc sách, lựa chọn những nội dung có giá trị và vận dụng kiến thức vào học tập, công việc, cuộc sống càng trở nên cần thiết.

Ông Nguyễn Duy Khương cũng đề xuất tổ chức Đoàn cần đưa hoạt động đọc sách định kỳ vào sinh hoạt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả nguồn sách điện tử và tăng cường các hoạt động chia sẻ tri thức. Qua đó, từng bước đưa việc đọc sách trở thành thói quen thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện và khơi dậy tinh thần chủ động học hỏi trong đoàn viên, thanh niên.