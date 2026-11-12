Lan tỏa văn hóa đọc từ chương trình thư viện thân thiện trường tiểu học

Quang cảnh tiết đọc thư viện của cô và trò Trường TH&THCS Tuy Lộc.

Tại buổi sinh hoạt chuyên môn, cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học ở các xã, phường tham gia dự giờ tiết đọc thư viện của cô và trò Trường TH&THCS Tuy Lộc. Sau đó, thầy cô giáo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy tiết đọc thư viện.

Nội dung chia sẻ nhấn mạnh về mục tiêu tiết đọc thư viện, kỹ thuật khai thác sách tranh, giọng đọc, giới thiệu về đặc điểm của thư viện thân thiện… Qua đó, giúp cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học nâng cao năng lực về quản lý, điều hành, tổ chức các hoạt động thư viện trường học theo đúng quy định; giúp xây dựng kỹ năng đọc, viết, thói quen đọc sách và trau dồi kỹ năng sống cho học sinh.

Bài học lịch sử được giáo viên truyền tải sinh động qua những trang sách.

Dự án “Chương trình thư viện thân thiện trường tiểu học”, giai đoạn 2025 - 2028 có 35 trường có cấp tiểu học tham gia, trong đó 9 trường được hỗ trợ toàn phần từ dự án thuộc các huyện Văn Chấn, Lục Yên và thị xã Nghĩa Lộ của tỉnh Yên Bái cũ.

26 trường tham gia thực hiện nhân rộng gồm các trường học ở khu vực thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, huyện Trấn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và huyện Lục Yên của tỉnh Yên Bái cũ.

Học sinh tích cực tham gia hoạt động nhóm.

Dự án tập trung chủ yếu vào một số nội dung, như: hỗ trợ tập huấn cấp tỉnh, chia sẻ nhân rộng cấp trường; nâng cao chất lượng toàn diện cho học sinh thông qua các tiết đọc thư viện.

Đồng thời, cung cấp tài liệu hướng dẫn dạy và học trong thư viện; hỗ trợ các hạng mục cơ sở vật chất đảm bảo nhu cầu đề xuất của các đơn vị giáo dục như giá sách - truyện, bàn ghế, xốp ngồi trong thư viện.

Cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học dự giờ tiết đọc thư viện và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy.

Thông qua dự án “Chương trình thư viện thân thiện trường tiểu học”, giai đoạn 2025 - 2028 góp phần giải quyết một số nhu cầu cấp thiết và tận dụng hiệu quả nguồn lực tại các xã, phường thuộc vùng dự án.