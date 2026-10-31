Lan tỏa văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi Thủ đô

Thành đoàn Hà Nội lần đầu tổ chức Ngày hội Văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2026 - Ảnh: BTC.

Điểm nhấn của Ngày hội là lễ phát động phong trào đọc sách trong thanh thiếu nhi Thủ đô và ra mắt huy hiệu “Đại sứ văn hóa đọc trẻ Thủ đô” năm 2026. Danh hiệu dành cho những đoàn viên, thanh thiếu nhi có đóng góp nổi bật trong lan tỏa văn hóa đọc tại đơn vị và cộng đồng. Phong trào dự kiến tổng kết, trao giải vào tháng 12/2026.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Đào Đức Việt nhấn mạnh, sự phát triển của công nghệ số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi phương thức tiếp cận thông tin.

Tuy nhiên, khả năng đọc, suy ngẫm và chọn lọc thông tin mới là nền tảng giúp mỗi người làm chủ tri thức. Thành đoàn Hà Nội đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội đưa văn hóa đọc thành hoạt động thường xuyên, gắn đọc sách với trải nghiệm thực tiễn, giáo dục truyền thống và chuyển đổi số.

Tại tọa đàm “Văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi”, nhà văn Lê Phương Liên, người có hơn 50 năm gắn bó với văn học thiếu nhi, chia sẻ: “Có ham đọc sách thì mới viết được sách”. Theo bà, tình yêu sách và thói quen đọc giúp nuôi dưỡng tâm hồn, tích lũy vốn sống và khơi nguồn sáng tạo.

Thượng tá, nhà văn Nguyễn Xuân Thủy nhận định, thanh thiếu nhi ngày nay đứng trước tình trạng dư thừa thông tin nhưng khó lựa chọn nội dung phù hợp. Mạng xã hội và điện thoại thông minh cũng khiến người trẻ dễ phân tán sự chú ý. Trong khi đó, đọc sách giúp rèn luyện khả năng tập trung, tư duy sâu, trí tưởng tượng và sự đồng cảm.

Trong khuôn khổ Ngày hội, chương trình giao lưu “Lịch sử và di sản Thủ đô” có sự tham gia của nhà báo Phùng Huy Thịnh, cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị.

Thanh thiếu nhi còn được trải nghiệm tại 4 trạm sách theo chủ đề: Truyện tranh và Minh họa; Khoa học và Công nghệ; Lịch sử và Di sản Thủ đô; Văn chương và Thơ ca. 9 nhà xuất bản, nhà sách tại Phố Sách Hà Nội triển khai ưu đãi đối với 132 đầu sách thuộc các lĩnh vực văn học, lịch sử, kỹ năng, chuyển đổi số và công nghệ.