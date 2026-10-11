Lan tỏa văn hóa đọc trong thanh niên tại Huế

Ngày hội “Văn hóa đọc trong thanh niên tại thành phố Huế” được tổ chức tại Trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế, hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời. (Ảnh: Th. Trang)

Với sự tham gia của 300 đoàn viên, thanh niên và học sinh, Ngày hội “Văn hóa đọc trong thanh niên tại thành phố Huế”, được tổ chức nhằm hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời, hướng tới kỷ niệm 130 năm thành lập Trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế và 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam. Chương trình kết hợp các hoạt động trao tặng sách, học bổng, học liệu số và giao lưu truyền cảm hứng, góp phần khơi dậy tinh thần tự học trong thế hệ trẻ.

Tại ngày hội, Hội Xuất bản Việt Nam trao tặng 30 thẻ VIP loại thẻ cứng, 315 thẻ VIP loại thẻ giấy và 4 thư viện sách nói Voiz FM với 620 tựa sách, tổng trị giá 454 triệu đồng cho 4 cơ sở giáo dục, gồm: Đại học Huế, Trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế, Trường trung học phổ thông Hai Bà Trưng và Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ. Nguồn học liệu này góp phần đa dạng hóa phương thức tiếp cận sách, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và phát triển kỹ năng của học sinh, sinh viên.

Chương trình hướng tới kỷ niệm 130 năm thành lập Trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế và 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam. (Ảnh: Th. Trang)

Chương trình cũng tổ chức trao tặng sách và các suất học bổng từ cựu học sinh Quốc Học, Trường đại học Tài chính-Marketing đến các em học sinh. Những phần quà thể hiện sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân đối với thế hệ trẻ, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập và phát huy truyền thống hiếu học.

Đáng chú ý, ngày hội có hoạt động trao tặng tượng trưng “Không gian tri thức số tại thành phố Huế” do Công ty Cổ phần Thư viện số Việt Nam (ViLIB) đồng hành triển khai. Theo chương trình hỗ trợ, ViLIB cung cấp miễn phí quyền sử dụng nền tảng thư viện số trong 12 tháng và quyền truy cập kho tài nguyên dùng chung khoảng 3.000 sách, tài liệu, giáo trình, học liệu số. Các hoạt động hỗ trợ còn bao gồm khởi tạo không gian, tập huấn, truyền thông và phát triển người đọc, với tổng giá trị dự kiến 13 tỷ 920 triệu đồng/năm.

Việc phát triển không gian tri thức số mở thêm cơ hội tiếp cận nguồn học liệu cho người trẻ, đồng thời góp phần xây dựng môi trường học tập hiện đại, linh hoạt và thúc đẩy tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng.

Việc phát triển không gian tri thức số mở thêm cơ hội tiếp cận nguồn học liệu cho người trẻ. (Ảnh: Th. Trang)

Phát động phong trào văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên thành phố, đồng chí Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Thành Đoàn Huế, nhấn mạnh ý nghĩa của việc đọc sách đối với quá trình mở rộng hiểu biết, hoàn thiện bản thân và bồi đắp tình yêu quê hương. Với tuổi trẻ Huế, đọc sách còn là cách tìm hiểu sâu hơn các giá trị văn hóa, tiếp nối truyền thống hiếu học của vùng đất Cố đô.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hoài, trong thời đại số, tri thức đến với người trẻ qua nhiều phương thức, nhưng để biến thông tin thành hiểu biết, mỗi người cần sự kiên trì, khả năng suy ngẫm và tinh thần chủ động học hỏi. Vì vậy, phong trào hướng đến việc hình thành thói quen đọc thường xuyên, lựa chọn nguồn tài liệu đáng tin cậy và vận dụng kiến thức vào học tập, công việc, cuộc sống.

Phong trào được triển khai với ba nội dung trọng tâm. Trước hết, mỗi đoàn viên, thanh niên dành thời gian đọc mỗi ngày, lựa chọn sách phù hợp và ghi lại những điều tâm đắc. Các cơ sở Đoàn duy trì tủ sách, góc đọc, câu lạc bộ đọc sách; tổ chức giới thiệu, trao đổi sách và quan tâm đưa sách đến với thanh thiếu nhi còn khó khăn.

Chương trình kết hợp các hoạt động trao tặng sách, học bổng cho học sinh nghèo tại trường. (Ảnh: Th. Trang)

Đồng thời, các tổ chức Đoàn chủ động phát triển văn hóa đọc trên môi trường số, hướng dẫn người trẻ khai thác hiệu quả học liệu và rèn luyện kỹ năng tìm kiếm, chọn lọc thông tin. “Tôi mong rằng mỗi bạn trẻ có mặt hôm nay sẽ mang về một điều muốn tìm hiểu, một cuốn sách muốn đọc và một câu chuyện muốn sẻ chia”, đồng chí Nguyễn Thanh Hoài gửi gắm.

Trong khuôn khổ ngày hội, phần giao lưu “Lan tỏa tri thức-Văn hóa đọc” có sự tham gia của ông Phan Ngọc Thọ, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế), cựu học sinh Quốc Học, và ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị AlphaBooks & Omega+, Viện trưởng Viện Lãnh đạo ABG. Những chia sẻ về sách, kinh nghiệm học tập và phát triển bản thân giúp học sinh có thêm góc nhìn về giá trị của việc đọc và cách vận dụng tri thức vào cuộc sống.

Ngày hội Văn hóa đọc trong thanh niên tại thành phố Huế góp phần đưa tri thức đến gần hơn với người trẻ, cụ thể là học sinh Trường chuyên Quốc Học Huế. (Ảnh: Th. Trang)

Các hoạt động hỏi đáp, tìm hiểu kiến thức và giới thiệu cuốn sách yêu thích trong 30 giây tạo không gian giao lưu cởi mở, khuyến khích người trẻ thể hiện quan điểm, chia sẻ trải nghiệm đọc sách và học hỏi lẫn nhau.

Thông qua việc kết nối sách, học bổng, nguồn học liệu số và những câu chuyện truyền cảm hứng, Ngày hội Văn hóa đọc trong thanh niên tại thành phố Huế góp phần đưa tri thức đến gần hơn với người trẻ, tạo động lực duy trì thói quen tự học và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Một số hình ảnh tại Ngày hội văn hóa đọc:

Ngày hội nhằm lan tỏa tình yêu sách, hình thành thói quen đọc thường xuyên và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho đoàn viên, thanh niên. (Ảnh: Th. Trang)

Đồng chí Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Thành đoàn Huế chia sẻ tại chương trình. (Ảnh: Th. Trang)

Ông Phan Ngọc Thọ, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế), cựu học sinh Quốc Học chia sẻ về Tủ sách Huế và giấc mơ Huế. (Ảnh: Th. Trang)

Ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị AlphaBooks & Omega+, Viện trưởng Viện Lãnh đạo ABG chia sẻ tại ngày hội. (Ảnh: Th. Trang)

Ngày hội cũng thu hút các bạn cựu học sinh Quốc Học biểu diễn các tiết mục âm nhạc viết về mái trường Quốc Học Huế. (Ảnh: Th. Trang)