Lan tỏa văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời tại Ủy ban MTTQ tỉnh

Chi bộ Ban Công tác Công đoàn cập nhật các sách, báo đa dạng, phong phú phục vụ nhu cầu đọc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Theo kế hoạch, 12 chi bộ trực thuộc Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh luân phiên tổ chức hoạt động tại Không gian văn hóa đọc, từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ hằng ngày, nghiên cứu và giới thiệu tài liệu gắn với lĩnh vực công tác chuyên môn.

Nội dung được lựa chọn phong phú, thiết thực, tập trung vào công tác tuyên truyền, dân vận, học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức, kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, công tác phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, thanh thiếu nhi, hoạt động nhân đạo, văn học nghệ thuật, kinh tế tập thể, khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cán bộ, đảng viên hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, tham gia phong trào thi đua “Mỗi ngày 30 phút với sách”.

Các tài liệu được lựa chọn, phân loại, sắp xếp khoa học, bảo đảm tính chính thống, giá trị lý luận và thực tiễn, thuận tiện cho việc tìm kiếm, nghiên cứu. Bên cạnh đó, hình thức giới thiệu kết hợp sách, báo, tạp chí với tài liệu điện tử thông qua mã QR, tạo điều kiện để người đọc dễ dàng tiếp cận nội dung, chia sẻ kiến thức.

Triển khai “Không gian văn hóa đọc” góp phần đổi mới phương thức tiếp cận thông tin, kết hợp hiệu quả giữa đọc truyền thống với ứng dụng công nghệ số, tạo môi trường trao đổi, chia sẻ tri thức trong cơ quan. Góp phần xây dựng môi trường văn hóa công sở, phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động.