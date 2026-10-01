Lan tỏa văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời tại Lâm Đồng

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 được Thư viện tỉnh Lâm Đồng triển khai từ ngày 1 đến 7-10 tại 3 cơ sở của Thư viện tỉnh Lâm Đồng cùng các trường học trên địa bàn tỉnh, với chủ đề: “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Tại lễ khai mạc, Giám đốc Thư viện tỉnh Lâm Đồng Khuất Minh Ngọc nhấn mạnh vai trò của việc tự học trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh. Học sinh được khuyến khích hình thành thói quen đọc sách, gắn việc học với thực hành, đồng thời chủ động kiểm chứng thông tin và sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm.

Lãnh đạo Thư viện tỉnh Lâm Đồng và đại diện Trường TH&THCS Định An cùng các em học sinh trong buổi tiếp nhận sách tài trợ nhân Tuần lễ học tập suốt đời 2026. Ảnh: PV

Dịp này, Thư viện tỉnh Lâm Đồng trao tặng 100 đầu sách cho thư viện Trường Tiểu học và THCS Định An. Số sách góp phần bổ sung nguồn học liệu, tạo thêm điều kiện để học sinh tiếp cận tri thức và duy trì thói quen đọc sách.

Trong khuôn khổ Tuần lễ, Thư viện tỉnh tổ chức nhiều hoạt động gắn văn hóa đọc với chuyển đổi số như xây dựng không gian đọc và học tập số; giới thiệu sách điện tử, sách nói, tư liệu số; hướng dẫn bạn đọc sử dụng mã QR và các công cụ công nghệ phục vụ học tập, tra cứu thông tin.

Học sinh Trường TH và THCS Định An tham gia các hoạt động đọc sách và sinh hoạt tập thể ngoài trời trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026. Ảnh: PV

Các hoạt động cũng chú trọng trang bị kỹ năng nhận diện thông tin giả, phòng tránh lừa đảo trực tuyến và bảo vệ dữ liệu cá nhân cho học sinh, người dân. Cùng với đó, thư viện lưu động tiếp tục đưa sách và các hoạt động học tập số đến những khu vực xa trung tâm, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho cộng đồng.

Thông qua chuỗi hoạt động, Thư viện tỉnh Lâm Đồng hướng tới xây dựng môi trường học tập thường xuyên, khuyến khích người dân chủ động học tập, cập nhật kiến thức và kỹ năng trong suốt cuộc đời, phù hợp với yêu cầu của xã hội số.