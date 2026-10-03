Lan tỏa văn hóa đọc qua chương trình 'Sách và góc nhìn sáng tạo'

Học sinh Trường THCS Huỳnh Bá Chánh thi xếp sách tại chương trình. Ảnh: QUỐC TUẤN

Với chủ đề “Lan tỏa văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”, chương trình được tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026”, tạo không gian để học sinh tiếp cận sách, phát huy khả năng sáng tạo và hình thành thói quen đọc trong môi trường số.

Nhiều hoạt động trải nghiệm được tổ chức như thi xếp sách nghệ thuật, vẽ tranh tuyên truyền về sách và văn hóa đọc, thuyết trình ý tưởng tác phẩm, trải nghiệm xe sách lưu động và tham gia các sân chơi tương tác.

Ở phần thi xếp sách nghệ thuật, học sinh các khối 6, 7, 8, 9 cùng xây dựng các mô hình từ sách và thuyết trình về ý tưởng, thông điệp của tác phẩm. Trong khi đó, đại diện học sinh 4 khối lớp tham gia vẽ tranh khổ A3, thể hiện những góc nhìn về sách và văn hóa đọc.

Học sinh hào hứng thi vẽ tranh. Ảnh: QUỐC TUẤN

Một trong những hoạt động thu hút học sinh là trải nghiệm xe sách lưu động của Thư viện Đà Nẵng với hàng nghìn đầu sách.

Các em tham gia trò chơi trực tuyến Kahoot “Công dân số thông thái”, giao lưu, tìm hiểu kiến thức về trí tuệ nhân tạo (AI), sách số và văn hóa đọc.

Dịp này, Ban tổ chức trao giải các cuộc thi xếp sách nghệ thuật và vẽ tranh tuyên truyền về sách, văn hóa đọc.