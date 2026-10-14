Lan tỏa văn hóa đọc, mở lối tri thức cho người khiếm thị

Toàn cảnh lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 dành cho người khiếm thị. (Ảnh: NHẬT ANH)

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc dành cho học sinh, sinh viên khiếm thị được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2020. Đây là sân chơi bổ ích để các em chia sẻ tình yêu sách, thể hiện khả năng tư duy, sáng tạo, đồng thời, truyền cảm hứng và lan tỏa niềm đam mê đọc sách tới bạn bè và cộng đồng.

Năm 2026, cuộc thi tiếp tục được triển khai trong bối cảnh chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội mới cho người khiếm thị. Bên cạnh sách chữ nổi Braille và sách nói, sách điện tử, phần mềm đọc màn hình và các công cụ trí tuệ nhân tạo đang góp phần đổi mới phương thức đọc, học tập và tìm kiếm thông tin.

Cuộc thi đã nhận được sự tích cực hưởng ứng của đông đảo học sinh, sinh viên khiếm thị trong cả nước. Các tỉnh, thành hội đã lựa chọn gần 50 bài dự thi gửi tham dự vòng chung khảo tại Trung ương Hội.

Phát biểu ý kiến tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam, bà Đinh Việt Anh cho biết: Các bài dự thi không chỉ giới thiệu những cuốn sách yêu thích mà còn thể hiện suy nghĩ, sáng kiến về phát triển văn hóa đọc, ứng dụng công nghệ, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên...

Chương trình không chỉ là dịp tổng kết, trao giải một cuộc thi, mà còn là hoạt động khẳng định ý nghĩa lâu dài của văn hóa đọc và tầm quan trọng của việc mở rộng khả năng tiếp cận học liệu đối với người khiếm thị. "Tôi tin tưởng rằng tình yêu sách sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng, có thêm nhiều hạt nhân tích cực lan tỏa văn hóa đọc, và các nguồn học liệu cùng thiết bị hỗ trợ sẽ góp phần giúp các em học sinh, sinh viên khiếm thị chủ động tiếp cận tri thức, tự tin học tập và vững bước trên con đường chinh phục ước mơ", bà Đinh Việt Anh chia sẻ.

Tại lễ trao giải, Hội Người mù Việt Nam, Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục Việt Nam và Trung tâm Sao Mai vì người mù, với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Quỹ Người khuyết tật toàn cầu và Hiệp hội Sách dễ tiếp cận (ABC) cũng giới thiệu sách giáo khoa, giáo trình điện tử.

Việc xây dựng kho sách điện tử góp phần hỗ trợ học sinh, sinh viên khiếm thị có nguồn tài liệu phục vụ học tập và nghiên cứu, qua đó thúc đẩy cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng và chủ động học tập suốt đời.

Cùng với hoạt động giới thiệu học liệu điện tử, chương trình cũng trao tặng một số thiết bị công nghệ cho các tập thể và cá nhân nhằm hỗ trợ các em nghe, đọc sách và học tập, gồm máy tính xách tay và máy tính bảng iPad đã qua sử dụng, cùng một số điện thoại thông minh...

Em Nguyễn Hữu Khánh chia sẻ cảm nghĩ tại lễ nhận giải.

Kiên trì tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc và may mắn liên tiếp đạt giải từ năm 2021 đến nay, em Nguyễn Hữu Khánh, hiện là học sinh lớp 11KT, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Nguyễn Văn Tố (Hà Nội), người đạt giải Nhất cuộc thi năm 2026, chia sẻ: Cuộc thi không chỉ là nơi để thể hiện tình yêu với sách, mà còn là cơ hội quý báu để em chia sẻ những giá trị tốt đẹp của việc đọc, lan tỏa niềm đam mê tri thức và truyền cảm hứng đến nhiều người hơn, đặc biệt là các bạn có cùng hoàn cảnh.

Em Khánh cũng mong muốn trong thời gian tới sẽ xây dựng một kênh sách nói có ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, nhằm hỗ trợ việc tiếp cận sách và đưa thêm nhiều cuốn sách hay, bổ ích đến với cộng đồng người khiếm thị...