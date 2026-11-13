Lan tỏa văn hóa đọc, kiến tạo tri thức tương lai

Trường Tiểu học Phú Xuyên tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả văn hóa đọc cho các học sinh. Ảnh: Nguyễn Chương

Khơi dậy mạnh mẽ niềm đam mê đọc sách

Giờ đây, sách in, sách điện tử, sách nói, thư viện số và các nền tảng học liệu trực tuyến… trở nên phổ biến, tạo thuận lợi cho mọi người, nhất là các em học sinh tiếp cận nguồn tri thức phong phú ở mọi lúc, mọi nơi.

“Các thầy, cô và gia đình thường xuyên nhắc nhở em tập trung đọc sách in, sách điện tử có chọn lọc. Em rất đam mê đọc sách, bởi qua từng trang sách sẽ được tiếp cận, khám phá tri thức mới phong phú, bổ ích, hiểu biết hơn về giá trị lịch sử, văn hoá của dân tộc và tình yêu thương, sống có ước mơ, lý tưởng”, em Đào Việt Trung, học sinh Trường Tiểu học Phú Xuyên cho biết.

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách ở lứa tuổi học sinh là giải pháp quan trọng góp phần lan toả văn hóa đọc trong giai đoạn hiện nay. Ảnh: Nguyễn Chương

Thực tế cho thấy, phát triển văn hóa đọc trong thời đại mới không chỉ dừng lại ở việc khuyến khích mọi người đọc nhiều hơn, mà còn cần hướng tới đọc đúng, đọc có mục đích và biết vận dụng tri thức vào thực tiễn. Mỗi người cần hình thành kỹ năng lựa chọn sách phù hợp, đánh giá độ tin cậy của thông tin, phân biệt tri thức khoa học với thông tin sai lệch, đồng thời xây dựng thói quen tự học và học tập suốt đời.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Xuyên Lại Phước An cho biết, dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện đầu tư và nguồn lực, vậy nhưng nhà trường luôn nỗ lực xây dựng môi trường giáo dục tích cực, trong đó phát triển văn hóa đọc được xác định là một nhiệm vụ quan trọng nhằm hình thành năng lực tự học và tinh thần học tập suốt đời cho học sinh.

Thông điệp "Say mê đọc sách- Thoả sức sáng tạo" góp phần khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách của học sinh. Ảnh: Nguyễn Chương

“Hằng năm trường tập trung bổ sung, mua mới sách, làm phong phú kho sách thư viện. Cùng với đó, chúng tôi chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai xây dựng thư viện số, mở rộng không gian đọc, giúp học sinh tiếp cận sách và học liệu mọi lúc, mọi nơi. Hiện nay, nhà trường đã xây dựng góc thư viện tiếng Anh với hơn 500 đầu sách song ngữ tiếng Anh, tạo môi trường để học sinh phát triển kỹ năng đọc, mở rộng vốn từ và hình thành thói quen tiếp cận tri thức bằng tiếng Anh” - bà Lại Phước An thông tin.

Đọc sách, nền tảng kiến tạo tri thức tương lai

Đối với thế hệ trẻ, đam mê đọc sách, biết tiếp nhận tri thức có chọn lọc là nền tảng quan trọng cho hôm nay và cả tương lai sau này.

Việc xã hội hóa nguồn lực đầu tư vào sách được các trường học ở xã Phú Xuyên chú trọng, góp phần làm phong phú thêm các đầu sách để học sinh học tập tốt hơn. Ảnh: Nguyễn Chương

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Xuyên Lại Phước An, việc đa dạng hóa hoạt động đọc, tổ chức giới thiệu sách, kể chuyện theo sách, xây dựng video giới thiệu sách song ngữ Việt – Anh; khuyến khích học sinh đọc sách hằng ngày; tích cực tham gia các cuộc thi trực tuyến “Ham đọc sách”; “Đại sứ văn hóa đọc”… là giải pháp quan trọng khơi dậy tình yêu, niềm đam mê đọc sách trong trường học.

Để văn hóa đọc thực sự trở thành một phần thiết yếu trong đời sống xã hội, cần có sự chung tay của gia đình, nhà trường, các cơ quan, tổ chức và toàn thể cộng đồng. Trong đó, nhà trường giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành thói quen, kỹ năng đọc, khuyến khích học sinh chủ động tìm tòi, khám phá, trao đổi và biến kiến thức từ sách thành hành động thiết thực.

Trường Tiểu học Nam Phong xây dựng thư viện thân thiện, tạo không gian gần gũi để học sinh thường xuyên tiếp cận với sách. Ảnh: Nguyễn Chương

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Phong Phạm Phúc Bình cho biết, phát triển văn hóa đọc luôn được nhà trường quan tâm, xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hình thành phẩm chất, năng lực và thói quen tự học cho học sinh. Trường đã huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, nhất là sách nhằm đáp ứng tốt mọi yêu cầu trong giai đoạn mới.

“Các đầu sách tại thư viện nhà trường rất phong phú, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Các góc đọc tại trường được phát huy, tạo không gian gần gũi để học sinh thường xuyên tiếp cận sách. Cùng với đó, chúng tôi tiếp tục tập trung xây dựng và khai thác hiệu quả thư viện số, nguồn học liệu điện tử, giới thiệu sách trực tuyến, tích cực lồng ghép hoạt động đọc vào các môn học và hoạt động trải nghiệm, góp phần xây dựng trường học hạnh phúc và lan tỏa văn hóa đọc trên địa bàn”, ông Phạm Phúc Bình chia sẻ.

Với nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo, các trường học ở xã Phú Xuyên đã và đang lan toả mạnh mẽ văn hoá đọc, hình thành thói quen tự đọc sách của học sinh, góp phần kiến tạo tri thức tương lai một cách bền vững.